Greve bancária entra no 25º dia hoje; Fenabran não expõe nova proposta

Gilberto Leite/Rdnews Estabelecimento bancário do Bradesco está com os funcionários em greve

A greve dos bancários em Mato Grosso chega ao 25º dia nesta sexta (30). A última reunião para solucionar o embate ocorreu na quarta (28) entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), mas terminou sem acordo. Pelo menos, 219 agências em 84 municípios aderiram à paralisação geral da categoria. Em Mato Grosso existem 350 bancos.

A paralisação nacional pode chegar a um mês sem nenhum indicativo de suspensão do movimento grevista. Em cinco cidades de Mato Grosso 100% das agências bancárias estão de portas fechadas. Além de Cuiabá e Várzea Grande, as unidades de Sinop, Tangará da Serra, Cáceres e Sorriso também estão integralmente em greve. Apenas 30% do efetivo previsto em lei está sendo mantido nos bancos para concretizar as transações dos correntistas, feitas pelo auto atendimento nos caixas eletrônicos ou pela internet, únicas maneiras de realizar as transações financeiras.

Segundo o presidente do sindicato, Clodoaldo Barbosa, foi realizada uma nova rodada de negociações com a federação e eles ofereceram um aumento de R$ 200 ao valor do abono dos servidores que atualmente é de R$ 3,3 mil. “A proposta já foi rejeitada na mesa de negociações e está sendo levada para as bases e na segunda (3), a categoria irá realizar uma assembleia geral para informar aos servidores sobre as negociações e decidir as ações do movimento”, explica.

Na semana passada a OAB-MT entrou com ação contra o sindicato requerendo o atendimento aos advogados nos postos situados dentro das unidades do Poder Judiciário estadual e federal. A ação teve decisão favorável à Ordem na 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá. Entretanto, a sentença foi derrubada pelo desembargador João Carlos Ribeiro de Souza.

Mesmo com a decisão negativa, o SEEB e OAB fizeram acordo com esses atendimentos aos juristas que necessitam cumprir os prazos de recursos e que estavam prejudicados por conta da paralisação. “Ficou acordado que as agências cumprirão a ordem judicial no que tange ao pagamento e liberação de alvarás judiciais. No interior, onde as unidades não se encontram dentro da Justiça do Trabalho, nos fixaremos um horário para atendimento exclusivo para a advocacia nesse fim em determinada agência”, disse o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.

Demandas

Entre as reivindicações estão o reajuste salarial de 16% (reposição da inflação mais 5,7% de aumento real), maior participação nos lucros e resultados, piso salarial de R$ 3.299,66, vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá.

Os bancários também cobram melhores condições de trabalho, com o fim das metas consideradas abusivas e do assédio moral, fim das demissões, mais contratações, fim da rotatividade e combate às terceirizações diante dos riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal, além da ratificação da Convenção 158 da OIT, que coíbe dispensas imotivadas.

Outro lado

O procurou a assessoria da Fenaban, mas até o fechamento da matéria não tinha encaminhado resposta.

