Greve de auditores empaca fonte e Mauro inaugura parque sem atração

Assessoria Prefeito Mauro Mendes com secretário Beto ao assinar ordem de serviço do Parque das Águas

A greve dos auditores da Receita Federal deve obrigar o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), a inaugurar o Parque das Águas sem a fonte musical, considerada principal atração. O local deve ser entregue à população em 20 de dezembro, entretanto, mesmo que a peça não esteja na Capital, o prefeito manterá a solenidade. Orçado em 935 mil dólares, o equivalente a R$ 3 milhões, o objeto está no porto de Santos esperando a liberação desde o último dia 5.

O equipamento foi adquirido na China e, segundo o secretário de Cultura, Turismo e Esportes de Cuiabá, Alberto Machado, somente dará tempo para que tudo seja concluído se chegar nesta semana. “O despachante está acompanhando a liberação. Com a greve, os funcionários estão trabalhando apenas dois dias na semana, terça e sexta pela manhã. Conforme nos passaram estamos entre os próximos”, explica.

Ele destaca que a preocupação é que se os equipamentos não chegarem a tempo, a instalação poderá ser prejudicada. “Desta forma se não ocorrer a liberação nesta semana, o parque será entregue sem o Show das Águas, e ficará a encargo do próximo gestor a inauguração”.

O equipamento é o que daria total destaque na obra, pois serão utilizados para fazer o Show das Águas. A atração, conhecida como “fonte musical”, se constituirá em um show à parte, fazendo uma perfeita sincronia entre jatos de água de 60 metros de altura, projeção de imagens, acompanhadas com música. Projeto semelhante pode ser visto, por exemplo, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Obra

A obra está orçada em aproximadamente R$ 9 milhões, situada na Lagoa do Paiaguás, em frente à Assembleia, e é uma parceria entre Cuiabá e o governo. Segundo o projeto, o parque terá 270 mil m² com 1,5 mil metros de pista de corrida e caminhada, além de 1,6 mil metros de ciclovia, dois quiosques, duas academias ao ar livre, dois parquinhos infantis e um mirante.

No período da noite, os visitantes poderão conferir um espetáculo com fontes luminosas no centro da lagoa, que possui 80 mil m² de lâmina d’água. Também será construído um estacionamento para mil vagas. O projeto também consiste um mirante com altura de 25 metros. Ele será uma réplica da Torre Eiffel (localizada em Paris) e o acesso ao topo será possível tanto por escada, como por elevador.

Licitado pela Prefeitura de Cuiabá, o projeto do Parque das Águas foi lançado no final de 2013, sob responsabilidade da empresa Material Forte. Os serviços foram iniciados em setembro do ano passado. O intuito é que o parque sirva de área para lazer tanto diurno quanto noturno.