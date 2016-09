Greve dos bancos atinge 100% em 5 cidades; categoria espera negociação

Reprodução Fachada da agência do Banco do Brasil da avenida Getúlio Vargas em Cuiabá segue sem atendimento

Em cinco cidades de Mato Grosso 100% das agências bancárias estão de portas fechadas. Além de Cuiabá e Várzea Grande, as unidades de Sinop, Tangará da Serra, Cáceres e Sorriso também estão integralmente em greve. Em todo o Estado existem 350 bancos e, pelo menos, 219 agências em 84 municípios aderiram à paralisação geral da categoria.

“Nos outros municípios o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão todos de portas fechadas. Apenas algumas agências privadas continuam funcionando”, explica o presidente do sindicato dos bancários do Estado, Clodoaldo Barbosa.

Segundo o sindicalista, que está em São Paulo para participar da rodada de negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), a entidade não apresentou proposta e o Comando Nacional dos Bancários decidiu manter a greve geral. “Outra rodada de negociação foi marcada para amanhã (15) às 16h. Eles nos chamaram hoje para chegarmos a um acordo, mas não apresentaram nada. Logo a greve continua por tem indeterminado”, afirma.

Conforme Clodoaldo, a Fenaban insiste em impor reajuste abaixo da inflação, com perda real. Outra reivindicação é que parem com as demissões que, segundo ele, ocorrem demasiadamente. “Nossa greve vai crescer, a cada dia, porque sabemos que nossas reivindicações podem ser atendidas pelo setor mais lucrativo do país”.

Em nota, a Fenaban confirmou não ter apresentado nova proposta aos bancários. Segundo a federação, a rodada de negociação de hoje discutiu possibilidades a serem avaliadas para um acordo.

Na última sexta (9), a Fenaban ofereceu à categoria o reajuste de 7% nos salários e benefícios e abono de R$ 3,3 mil, a ser pago 10 dias após a assinatura do acordo. “A nova proposta resulta numa remuneração superior à inflação prevista para os próximos 12 meses, com ganho expressivo para a maioria dos bancários”.

Por outro lado a categoria quer um reajuste de 14,78% (5% de aumento real, mais a correção da inflação), 14º salário e participação nos lucros e resultados de R$ 8,2 mil. A greve dos bancários começou no último dia 6. Segundo o sindicato, no Estado aproximadamente 6 mil trabalhadores aderiram ao movimento grevista.