Grupo realiza ação em solidariedade às vítimas do furacão Matthew dia 22

A Associação de Defesa dos Haitianos Migrantes em Mato Grosso (ADHM-MT) realiza no sábado (22), em Cuiabá, das 16h às 19h, uma ação filantrópica em prol das vítimas do furacão Matthew, que abalou o Haiti. Segundo o presidente da associação e historiador Clérsius Monestine, o evento também contará com o apoio da Casa do Parque.

Será uma tarde cultural com dança, poesia, teatro e artes plásticas tendo como protagonistas os artistas do Haiti, que vivem em Cuiabá: Wilson Jean, Gana Jean Baptiste (Master Gana), Wilgolf, Joel Franco, Carlo Louis, Asid, Jean Pierre Vivandieu, Eniel Gachette e Najeda Rodon.

Em 2010, um terremoto atingiu Porto Príncipe, no Haiti, devastando a região, e obrigando famílias viverem nas ruas, sem água limpa, alimentação, nem condições mínimas de higiene e moradia. O terremoto ainda culminou na migração de haitianos para países vizinhos. Mato Grosso, especificamente Cuiabá, é uma região que acolheu muitos desses irmãos ainda em fase de adaptação ao idioma e a cultura local.

O que ninguém esperava é que no início deste mês o furacão Matthew viesse machucar o Haiti ainda na lenta recuperação da tragédia anterior. São muitas crianças sem abrigo e famílias lidando com luto e falta de apoio hospitalar. Para participar do evento será cobrada uma taxa de R$ 25. A Casa do Parque fica na rua Marechal Severiano de Queiroz, 455, Bairro Duque de Caxias, nos fundos do Parque Mãe Bonifácia. Mais informações pelos telefones (65) 3365-4789 e 98116-8083. (Com Assessoria)