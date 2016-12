Há 2 anos parados, vagões estão atrás de grades e cercados por mato

Atrás de grades e escondidos por tapumes de ferro encontram-se os 40 vagões do VLT, no pátio do Centro de Manutenção e Controle Operacional (CMCO), em Várzea Grande. O modal prometido para a Copa de 2014 ainda não tem prazo para conclusão. Ao redor, os matagais tomam conta da paisagem, talvez numa tentativa de camuflar o "mal feito". Por cerca de 3h, a reportagem do foi conferir in loco a situação dos carros que custaram aos cofres públicos quase R$ 500 milhões dos R$ 1,4 bilhão da obra.

Gilberto Leite/Rdnews Entre o matagal é possível visualizar vagões do VLT abandonados ao relento sob sol e chuva

Ao chegar ao local, o que se pode constatar é um cenário de verdadeiro abandono. As ferramentas de trabalho foram trocadas pelos sons de aves e aviões que pousam e decolam no aeroporto Marechal Rondon. O ambiente se assemelha à uma cidade evacuada pelos moradores, após um acidente nuclear ou uma guerra civil. Nesta “batalha”, no entanto, a população é a única que sai derrotada.

Os únicos que resistem no cenário são 12 seguranças, sendo seis em cada turno, que fazem a proteção do local que está sob responsabilidade da CR Almeida, empresa que compõe o Consórcio VLT Cuiabá/ Várzea Grande, responsável pela obra. O intuito é evitar tentativas de invasões e possíveis depredações. Entretanto, os vagões ao relento não escapam das chuvas do final do ano nem do forte calor da Capital, mesmo sendo capazes de suportar tal intempérie.

Apesar do esquema de segurança, pessoas que frequentam o local diuturnamente admitem que o pátio já foi alvo de vandalismo no ano passado. Na ocasião vagões foram pichados, mas logo após o incidente os responsáveis pela manutenção repararam o dano.

Enquanto permanecemos no local do lado de fora, as pessoas que trafegavam por ali desabafavam sobre a situação vexatória dos carros estáticos. O empresário Odir Luiz Zulian, de 56 anos, que possui uma empresa de aviação em frente aos vagões do VLT, classifica o cenário como vergonhoso. “Só apodrecerão. E o prejuízo maior é do cidadão brasileiro. Não é dessa forma que trata o dinheiro do povo”, critica.

Odir revela ainda que durante à noite a iluminação das ruas que cercam o estacionamento é precária. Mostra os postes pendendo para desabar e as crateras que se formaram nas ruas em razão da forte chuva, frequente nesta época. As vias, segundo o empresário, ficam alagadas e sem condições de trafegar. Sem contar os ventos que acabam por arrancar os tapumes de ferro, como se fosse para a população nunca se esquecer que as autoridades protagonizaram um dos maiores vexames de Mato Grosso.

Trilhos

O cenário não é diferente dos trilhos que mais se parecem cicatrizes que cortam as avenidas João Ponce de Arruda e FEB. Latas de garrafas pet, de cervejas, capa de celular e até luvas deixadas pelos trabalhadores da obra se misturam com o caminho que os vagões deveriam percorrer. Além dos trilhos enferrujados com o passar do tempo, verdadeiros “esqueletos” de estações por onde percorreria o VLT estão inacabados.

No percorrer de ambas as vias as placas intituladas "aluga-se" tomam conta do comércio que ainda sente os reflexos das interdições para implantação do modal. O empresário José Carlos, por exemplo, possui empresa que aluga máquina, localizada na avenida da FEB, é um dos prejudicados.

Ele explica que junto com as interdições veio a crise econômica que afetou a região. Lembra ainda que a promessa era que as vias ficariam interditadas por apenas três meses de cada lado. “Agora, a realidade é uma só, depois de tudo isso se descobre que não tem projeto nenhum”, critica o empresário, que relutou em dar entrevista em razão de estar "cansado de falar" e não se resolver nada.

José Carlos avalia ainda que muita gente deixou os estabelecimentos, uma vez que as vias interditadas interromperam os acessos às empresas. “Imagina o cara que está pagando aluguel vai ter condições de pagar se não tinha como acessar o estabelecimento. Eu fui uma das poucas empresas privilegiadas que tinha acesso pelo fundo", pontua.

Gilberto Leite/Rdnews O ambiente onde vagões se encontram se assemelha à uma cidade evacuada pelos moradores

Impasse

As obras do VLT devem percorrer 22,2 km entre Várzea Grande e Cuiabá. Segundo o estudo elaborado pela KPMG a pedido do governo estadual, o trabalho consumiu R$ 1,066 bilhão sem avanço significativo. O Consórcio VLT, responsável pela implantação do modal, estima que a conclusão da obra deve ultrapassar R$ 2,2 bilhões. O Executivo não concorda com o valor e está questionando judicialmente.

No início do mês, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) assumiu o comando da Secid com a missão de retomar as obras do VLT. O próprio governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que em breve o governo deve anunciar novidades sobre a retomada da implantação do modal.

Na semana passada, a Justiça Federal determinou que os vagões passem a ficar sob responsabilidade do governo, num prazo de 42 dias. Em paralelo a isso, o secretário de Cidades irá embarcar para Brasília, na semana que vem, para manter a negociação com governo federal em busca de recurso para a retomada da obra.

Conservação de vagões fica a cargo do governo; decisão não libera venda

Na última quinta (1º de dezembro), o governo voltou atrás e decidiu negociar com o Consórcio a retomada das obras. Wilson afirmou que o recurso já está disponível para a conclusão do modal, entretanto, a empreiteira pede R$ 1,2 bilhão para o término e o Estado quer diminuir o montante, mas sem perder a qualidade. O tucano deu prazo de até 20 deste mês para ter uma palavra final.

Wilson anuncia retomada de obras do VLT, mas só após decisão judicial

Outro lado

Procurado pela reportagem do , o Consórcio VLT Cuiabá/ Várzea Grande informa que realiza a manutenção das 40 composições do modal, no pátio do CMCO. A atividade começou com a chegada dos vagões a Cuiabá, no início de 2014, e seguirá até o final do contrato, conforme plano de manutenção entregue à extinta Secopa.

Os registros das manutenções são enviados periodicamente ao órgão gestor do contrato com o governo estadual, para acompanhamento. O objetivo deste trabalho é garantir o perfeito funcionamento do VLT, conforme o projeto, da fase de armazenamento até a conclusão do contrato.

Os serviços de manutenção se destinam a preservar a confiabilidade e evitar avarias nos equipamentos, por meio de procedimentos de simulação de uso comercial, além de garantir a segurança e a integridade das unidades. Os trens são movidos a tração elétrica, divididos em sete módulos, num total de 44 metros de comprimento. A capacidade de transporte é de até 400 passageiros, 77 deles sentados, a uma velocidade máxima de 70 km/h.

Conciliação

O Consórcio, por sua vez, explica que em audiência de conciliação realizada em 7 de abril, na 1ª Vara da Justiça Federal em Mato Grosso, a juíza Vanessa Curti Perenha Gasques estabeleceu o prazo de 75 dias para que o Consórcio e o governo apresentassem plano de conclusão da implantação do modal de transportes em Cuiabá e Várzea Grande.