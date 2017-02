Há quase 4 anos em Rondonópolis, ferrovia muda realidade das finanças

. Inauguração do sistema ferroviário em Rondonópolis aumentou a economia local

A instalação do terminal intermodal da Rumo ALL em Rondonópolis, em 2013, trouxe uma nova realidade para as finanças da cidade. No setor de serviços, que compõe o valor adicionado na composição do Índice de Participação dos Municípios (IPM) no ICMS, a presença da empresa no município causou um aumento de 124% ao longo de três anos operando.

Este aumento também contribuiu, conforme explica o secretário municipal de Receita, Valdecir Feltrin, para que Rondonópolis elevasse ao longo dos últimos anos o IPM. Do IPM aplicado em 2015 para aquele de 2017, houve um crescimento de 28,7%. Lembrando que o IPM de 2015 é calculado sobre os valores de 2013 e o de 2017 sobre o de 2015.

Feltrin pondera, no entanto, que em 2016, em função da quebra na safra de grãos e outros incidentes, a Rumo ALL teve seu pior desempenho desde sua instalação, o que deve ser totalmente revertido em 2017.

“As expectativas para 2017 são excelentes. Com uma previsão de safra recorde de grãos, a movimentação no terminal deve ser uma das maiores já registradas”, prevê.

Se no início das atividades do terminal intermodal muitos problemas foram verificados, como as filas imensas de caminhões, que levaram até a intervenções pelo Ministério Público do Estado (MPE), a situação hoje é diferente.

Segundo a Rumo ALL, hoje há um Rondopátio no terminal para acomodar até 800 caminhoneiros e as filas são evitadas com um sistema de agendamento operado pelas tradings, conforme direitos contratuais. Assim, somente ficam autorizados a entrar no terminal caminhões já agendados previamente.

. Carregamento de grão para transporte por meio de ferrovia em Rondonópolis

Além disso, a Rumo ALL destaca que o terminal conta com sete tombadores de caminhões, que operam simultaneamente e podem receber mais de mil caminhões num único dia (o que ocorre no auge do escoamento da safra de soja). O fluxo de caminhões é gerenciado para que os veículos possam ser descarregados rapidamente. O terminal conta com estrutura para que os caminhoneiros possam, por exemplo, almoçar com tranquilidade no local.

O sistema de correias permite que os grãos sejam encaminhados dos tombadores diretamente para os vagões dos trens. A estrutura permite ainda a armazenagem temporária dos produtos. A capacidade do sistema de armazenagem local é de 60 mil toneladas de grãos. O sistema de operação vem sendo aperfeiçoado e permite ampliação dos embarques.

Num mesmo dia, até sete comboios de cerca de 80 vagões partem do terminal de Rondonópolis e outros dois saem do terminal de Alto Araguaia, no sudeste mato-grossense.

Do terminal intermodal de Rondonópolis parte o escoamento da safra mato-grossense para o porto de Santos (SP).