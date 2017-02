Haitiano faz plantão em creche e não obtém vaga; secretaria elenca regras

Reprodução Paul Jeantihomme explica que desde ano passado busca vaga para filho no CMEI

Um casal haitiano reclama que não conseguiu, pela segunda vez, vaga para o filho de dois anos, no CMEI Engenheiro Oscar Amélito, no bairro Real Parque, em Cuiabá. Segundo Paul Ver El Jeantihomme, quando procurou a unidade foi informado que deveria fazer a inscrição do filho pela internet, o que foi feito.

Entretanto, ele conta que ao questionar um funcionário do CMEI, recebeu a resposta: não há vagas. Em seguida, uma família de brasileiros chegou e obteve a inscrição da criança. “Eu dormi na frente da creche, peguei senha, fiz a matrícula pela internet, mas o rapaz disse que não tinha vaga. Ano passado não consegui e agora de novo”, explica ao .

O homem afirma que ele e a esposa Saphine Jean trabalham e, por isso, deixam o filho com uma vizinha. Paul relata que mora há quatro esquinas da unidade escolar e que acha estranho não ter conseguido a vaga. Ontem (6), por exemplo, ele e a esposa contam que um amigo brasileiro perguntou porque eles não tinha ido até a creche, pois ainda tinham vagas.

Em contrapartida, a assessoria da secretaria municipal de Educação (SME) ressalta que o critério adotado, neste caso, foi o de proximidade da casa e a unidade. Ainda explica que não houve em momento algum discriminação, por se tratar de estrangeiros.

A pasta diz que houve o pré-processo de inscrição e que Paul mora longe do CMEI. “Há uma triagem feita pela secretaria, que utiliza o aplicativo Google Maps para calcular a distância das residências e, assim, contemplar as famílias dentro do critério adotado”. Além disso, a diretora da unidade afirmou que o casal haitiano não mora perto da creche e, assim como outros brasileiros, também não foram contemplados.

No último processo seletivo foram ofertadas 3.712 vagas para uma demanda de 8,8 mil inscritos, na faixa etária de 0 a 5 anos. Segundo a SME, Cuiabá atende hoje 34% da demanda idade/creche, que são crianças de 0 a 3 anos, o que ainda não é suficiente. Ao todo, existem 30 mil crianças nessa faixa etária na Capital, contudo, a secretaria não tem mecanismos para detectar quais estudam na rede particular ou ainda não foram inseridas em uma unidade escolar.

Política pública

Para amenizar a questão de vagas para estrangeiros em Cuiabá, a SME pretende contratar um profissional que mapeie a quantidade de pessoas oriundas de outros países, a fim de buscar meios para atender esse público. “A secretaria ainda não tem uma política pública de acolhimento a estrangeiros na rede municipal, por isso, vamos estudar mecanismos para concretizar isso”, conclui a assessoria.