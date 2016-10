Haitiano morre após ser atingido por tubo de concreto em obra em Sinop

Um haitiano morreu na tarde desta sexta (14), após se envolver em um acidente de trabalho. Monnesty Choute, de 43 anos, trabalhava em um loteamento na avenida Bruno Martini, em Sinop, quando foi atingido por uma manilha de concreto.

De acordo com a Polícia Militar, um dos cabos que segurava o tubo de concreto se rompeu, a manilha caiu na lateral de uma vala e atingiu a vítima. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas o haitiano já estava morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Acidente

Em setembro outro haitiano morreu, também por acidente de trabalho, em Sorriso. Similien Donable, de 46 anos, morreu após ser soterrado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele e um colega faziam serviço de terraplanagem para instalação de manilhas, quando um barranco cedeu.

