Haitiano morre soterrado em obra de residencial em Sorriso veja vídeo

Um haitiano identificado como Similien Donable, de 46 anos, morreu após ser soterrado em um acidente de trabalho em uma obra de um residencial em Sorriso. O acidente aconteceu na manhã desta segunda (5) e um segundo trabalhador também foi soterrado.

Os dois faziam serviço de terraplanagem para instalação de manilhas, quando um barranco cedeu. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Regional do município.

O haitiano morreu logo após dar entrada na unidade, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O segundo trabalhador quebrou o braço e não corre risco de morte. De acordo com a Polícia Civil, um boletim de ocorrência de acidente de trabalho foi registado e as causas serão investigadas.

Confira, abaixo, momento em que homens são resgatados.