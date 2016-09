Homem acaba preso com caminhão usado para roubar eletrodomésticos

Assessoria Os produtos foram levados no sábado do depósito da loja Novo Mundo no Jardim Industrial

Um homem de 64 anos foi preso em flagrante suspeito de ter roubado um caminhão Mercedes-Benz. O veículo foi recuperado no sábado (10) de noite, no bairro Jardim Ouro Verde, em Várzea Grande, pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva).

Segundo a assessoria da Polícia Civil, o flagrante aconteceu depois de uma denúncia anônima de que um caminhão, supostamente irregular, estava sendo escondido por um homem que trabalha com “fretes”.

De acordo com as informações, o acusado possuía outros caminhões. Em investigação, a Derrfva conseguiu localizar o caminhão, já com placas falsas e numeração de chassi adulterada.

Questionado, o proprietário do imóvel onde o caminhão foi encontrado, Antonio Gomes da Silva, contou que o veículo foi guardado a pedido do vizinho, Angelo Máximo de Oliveira, o qual não foi localizado pelos policiais.

O roubo do caminhão ocorreu na manhã do último dia 3. Na ocasião, cerca de 10 a 15 homens armados abordaram, primeiramente, o motorista do referido caminhão Mercedes-Benz, exigindo que ele conduzisse o veículo até o depósito da loja “Novo Mundo”, no Jardim Industriário de Cuiabá.

No ponto exigido pelos criminosos, os vigilantes foram rendidos e as armas de fogo levadas, junto aos coletes balísticos e cargas de aparelhos eletroeletrônicos (celulares e outros), bem como a denominada “linha branca” (geladeiras). Na ação, o grupo também roubou outro caminhão e um automóvel VW/Voyage, de um dos funcionários do local.

De acordo com o delegado, Marcelo Martins Torhacs, a ação criminosa chamou a atenção por ser bastante peculiar. “A importância dessa operação com apreensão do caminhão roubado, já adulterado no chassi e placas, e de um dos supostos receptadores, bem como identificação de outros envolvidos, é avançarmos na investigação do crime antecedente de roubo majorado ao depósito do grande estabelecimento comercial, cuja ação denota o envolvimento de vários indivíduos, em suposta formação de quadrilha armada”, ressaltou.

Com a apreensão do veículo, Antonio Gomes foi autuado em flagrante por receptação, e em seguida encaminhado à unidade prisional de Várzea Grande, à disposição da Justiça. (Com Assessoria)