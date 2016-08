Homem de 44 anos preso por caso com adolescente de apenas 13 anos

Reprodução O suspeito teve a prisão preventiva decretada por relacionamento com a menor

Um homem de 44 anos foi preso hoje (26) pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente (Deddica), suspeito de abusar de uma menina de 13 anos. Carlos Cruz da Silva, 44, teve a prisão preventiva decretada por manter um relacionamento com a adolescente.

As investigações iniciaram quando o pai da menor procurou a polícia para denunciar a relação da filha com o homem mais velho. Segundo a Deddica, o suspeito conheceu a vítima, na época de 13 anos, através da sua filha, que era amiga da menor. Após ser assediada, a adolescente passou a ter um relacionamento com o pai da amiga, chegando a morar na casa do suspeito.

Com base nas informações, foi representado pelo mandado de prisão preventiva contra suspeito, deferido pela Justiça e cumprido nesta sexta(26). O acusado que trabalha como pedreiro foi localizado, em seu serviço, na estrada de Santo Antonio, bairro Nova Esperança.( Com Assessoria)