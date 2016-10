Homem de 50 anos morre após ser baleado e bater caminhonete na 163

Rafael Staudt e Larissa Gribler Laudelino Titto foi encontrado morto na BR-163

Um homem morreu na madrugada desta quinta (6) após ser baleado e bater o veículo que conduzia, na BR-163, próximo a Sorriso. A vítima tinha 50 anos e o caso é investigado pela Polícia Civil.

As informações iniciais foram repassadas por motoristas que passavam pelo local e encontraram a caminhonete Toyota SW4, batida e parada às margens da rodovia. Ao se aproximarem as testemunhas perceberam as marcas de tiros e acionaram a polícia.

O motorista foi identificado como Laudelino Titto, e já estava morto. A polícia acredita que ele tenha batido a caminhonete após ser atingido pelos disparos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorriso.

Próximo à caminhonete a perícia encontrou várias capsulas de pistola 380 e as causas da morte ainda são investigadas.