Homem é assassinado a tiros no Jardim Vitória e o suspeito foge

A Policia Militar foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de um suposto homicídio no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Moradores relataram que ouviram disparos de arma de fogo na rua 10 do bairro. No local, a PM encontrou o corpo de Roger Thiago da Silva, de 25 anos, conhecido com “Gibi”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito. Conforme a PM, conhecidos da vítima informaram que o ex-marido da mulher da vítima havia feito ameaças a Gibi ele que morava no bairro Osmar Cabral, na Capital. O crime aconteceu por vota das 10h50 deste domingo (11). O suspeito de efetuar os disparos fugiu do local.

Ainda segundo a PM, Gibi tinha passagens na polícia por homicídio, por roubo e tráfico de entorpecentes.