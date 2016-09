Homem é detido dentro de ônibus, com 9 tabletes de maconha, em BR

Um homem foi detido na madrugada deste domingo (11) por volta das 3h30 pela Polícia Rodoviária Federal, por tráfico de drogas , na BR 364 km 387, sentido Santo Antônio de Leverger. Com o suspeito, os agentes encontraram nove tabletes de substância similar a maconha.

Segundo a PRF, o portador do produto, J. L. S., foi abordado durante fiscalização de rotina no ônibus de uma empresa viagens, que seguia o itinerário Campo Grande – Cuiabá.

A droga foi encontrada na bagagem de mão de J.L.S enrolada em uma fita adesiva.

Aos policiais, o homem disse que os tabletes foram entregues a ele na cidade de Ponta Porã, por uma pessoa conhecida como "Coroa", em seguida ele foi a Campo Grande, onde pegou o coletivo sentido a rodoviária de Cuiabá. No local, ele embarcaria para Porto Velho, onde o material seria entregue ao destinatário "final", do qual ele não soube informar o nome, mas que lhe pagaria um valor de 2 mil reais pelo transporte.

J.L.S foi enquadrado no crime por tráfico de drogas e será apresentado a Polícia Federal para as providências cabíveis. (Com Assessoria)