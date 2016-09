Homem é preso em flagrante por praticar pedofilia e mostrar genitália

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante ontem (15) suspeito de pedofilia em Alto Garças (a 357 km de Cuiabá), pela Polícia Militar, por exibir o órgão genital a uma criança de quatro anos, no bairro Vila Mangueira. Com a prisão, os investigadores constataram que o suspeito E. S. C. realizava atos de pedofilia, assediando várias crianças pelas redes sociais, como Whatsapp e Facebook.

No aparelho celular apreendido em poder do homem, foram encontrados fotos, vídeos, áudios, além de mensagens de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. As investigações apontaram que ele atraía menores pela internet para exibição de pornografia.

A Polícia Civil de Alto Garças também investiga se o preso é o suspeito que teria atacado mulheres em diversas ocasiões na cidade. As vítimas, todas mulheres, relataram na unidade policial que caminhavam em via pública no bairro Vila Mato Grosso, quando foram abordadas por um homem que "saía do matagal" e as surpreendiam exibindo o órgão genital.

Os casos seguem em investigação pela Delegacia de Polícia da cidade, com oitiva de vítimas e testemunhas. O suspeito foi autuado pelo crime de "oferecer, trocar, transmitir por meio de sistema de informática, fotografia, vídeo ou registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente", constante no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Com Assessoria)