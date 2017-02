Homem é preso suspeito de ameaçar funcionárias de agência publicitária

A Polícia Militar prendeu A.G.N.S., de 27 anos, suspeito de ameaçar duas funcionárias de uma agência de publicidade e propaganda digital localizada no bairro Goiabeiras, na Capital. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vidraça do estabelecimento no final da tarde dessa quinta (16).

Rapaz de 27 anos ameaça funcionárias de agência publicitária por conta de dívida da gerente

Consta na ocorrência que uma das funcionárias da agência localizada na avenida São Sebastião foi abordada pelo suspeito, que estava com uma arma de fogo. O rapaz teria procurado pela proprietária da empresa, dizendo que precisava cobrar uma dívida.

A funcionária, muito assustada, contou ao vendedor que a chefe estava em uma viagem e não podia atendê-lo naquele momento. Irritado, o vendedor passou a ameaçar a moça de morte, caso ele não recebesse o dinheiro.

Após algum tempo cobrando a funcionária, o suspeito, ciente de que não iria receber, foi embora em um Fiat Uno com adesivos na porta. Entretanto, minutos depois passou na frente da agência e efetuou um disparo na direção de duas funcionárias. Por sorte, o tiro atingiu uma das janelas.

A Polícia Militar logo foi comunicada e buscas foram feitas na região central. O veículo denunciado pelas moças foi abordado ainda nas proximidades e o vendedor acabou sendo detido em flagrante, ao ser encontrado com a arma de fogo, com quatro munições intactas e outra deflagrada.

Encaminhado à Central de Flagrantes, o rapaz chegou acompanhado por um advogado e manteve a versão de que a proprietária da agência o deve e que ele só quer receber o dinheiro. Ele, inclusive, apresentou documentos que comprovariam a dívida. Já as funcionárias, que também estiveram na delegacia, reconheceram o homem e registraram uma queixa contra ele.