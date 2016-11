Homem morre após ser soterrado em obra de esgoto em Sorriso hoje

Águas de Sorriso lamenta profundamente o falecimento de Renê Zilhalva de Lima, operário de uma empresa terceirizada que executa obras de implantação da rede de esgoto da concessionária no bairro Jardim Amazônia. Adotando elevados padrões de segurança em suas atividades, a Águas de Sorriso informa que abrirá um processo interno para avaliar as causas do acidente. No momento do acidente todos os trabalhadores, que passam por constantes treinamentos, estavam utilizando equipamentos de proteção individual. A concessionária reforça, ainda, que prestará toda assistência aos familiares.