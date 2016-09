Homem morre atropelado na BR-163 e três carretas colidem na BR-364

Alisson Moraes 2 carretas colidiram frontalmente e 3º veículo também se envolveu. Acidente próximo à Pensão Seca

Um motociclista morreu na manhã desta quarta (7) após cair na BR-163 e ser atropelado por uma carreta que trafegava pelo local. A pessoa não teve o nome divulgado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima seguida pela rodovia no sentido Sinop para Itaúba quando uma carreta bateu na sua traseira. Com o choque, o condutor perdeu o controle e caiu na pista, sendo atropelado por outra carreta que trafegava no sentido contrário.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados, mas a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou. O motociclista ficou preso entre as rodas traseiras da carreta. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Outro caso

Um acidente envolvendo três carretas deixou o trânsito parado na BR-364 na manhã de hoje (7). Equipes da concessionaria Rota do Oeste e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local e as informações preliminares são de que um dos condutores estava preso às ferragens.

Conforme a empresa Rota do Oeste, duas das carretas colidiram frontalmente e o terceiro veiculo, que seguia atrás de uma delas, acabou se envolvendo também no acidente registrado próximo à Pensão Seca, em Jaciara. Os dois condutores sofreram ferimentos leves e o terceiro, que estava preso nas ferragens, apresentava lesões moderadas. Todos foram levados para o hospital municipal de Jaciara.

A batida ocorreu por volta das 9 h e o trânsito ainda estava parado às 11 horas. As equipes com guinchos e veículos de apoio trabalham no local para sinalizar e liberar a pista.