Homem tenta roubar veículo com criança dentro e mãe o atropela

Wisley Eduardo Oliveira, 36 anos, foi atropelado e detido por populares após tentar roubar um carro de passeio de uma mulher de 52, em frente a sua residência, no bairro Jardim das Palmeiras, em Cuiabá, nessa segunda (12). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o bandido por não querer entregar o carro, pois seu filho estava no banco traseiro.

A tentativa de assalto aconteceu no início da tarde, quando a autônoma saia com o veículo de casa para levar o filho de 9 anos à escola. A mulher foi abordada pelo criminoso bastante agressivo que queria a tirar a força do veículo para levá-lo.

Assustada e preocupada com o filho que estava no banco de trás, a mulher disse que não ia entregar o carro com a criança e acabou trocando agressões com o criminoso, que estava com uma barra de ferro. Os gritos logo foram ouvidos por vizinhos, que interviram e correram atrás do bandido.

O suspeito ainda tentou fugir entrando nas ruas do bairro, porém foi atropelado pela vítima e detido pelos populares. A Polícia Militar esteve no local minutos depois e prendeu em flagrante Wisley.

O homem que é morador do bairro Jardim Industrial foi encaminhado a Central de Flagrantes. Ele tem outras passagens de roubos e furtos. A Polícia Civil o autuou pelo crime e ele será conduzido a uma audiência de custódia nesta terça.