Horário de verão termina domingo e relógios deverão ser atrasados em 1h

O polêmico horário de verão terminará as 0h deste domingo (19) nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. À meia-noite, pontualmente, os relógios deverão ser atrasados em uma hora nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Danielly Tonin José Maria e Paulo Henrique, de Rondonópolis, divergem em opiniões a respeito do horário de verão

Em Mato Grosso, Barra do Garças, localizada na divisa com Goiás, é o único município com exceção, pois há 19 anos implantou um horário alternativo cujo horário permanece inalterado. Na prática, deixa o horário do Estado para voltar ao de Brasília, criando um fuso horário de uma hora, mesmo estando em território mato-grossense. Nas demais cidades todos devem se atentar com os ponteiros do relógio hoje.

De todo modo, o horário de verão diverge opiniões, sendo amado por uns e odiado por outros. A mudança na rotina diária das pessoas é visível. Crianças e idosos que possuem uma rotina diferenciada são os mais afetados com os efeitos causados no organismo, que provoca desde sonolência por ter que "acordar mais cedo" e outros fatores. Por cerca de quatro meses mudam-se os costumes, iniciam-se novos hábitos. E tudo volta ao normal com o término do horário.

Nas ruas as pessoas se dividem em relação ao tema. Em Barra do Garças, cidade com 60 mil habitantes, mesmo com a criação de um horário alternativo, muitos ainda têm opiniões diferentes a respeito. Para o taxista Astrogildo Alves Correa, de 63 anos, por exemplo, o horário o obriga ao uso diário de dois relógios. “Atendo clientes de outros Estados que, quando chegam aqui, se confundem com o horário e sou obrigado a informar para que eles não se percam no tempo. Agora, voltando ao normal, tudo se encaixa novamente”, explica.

Em contrapartida, o empresário Ari Pannucci, de 60 anos, diz que o horário de verão não altera em nada a rotina. “Em Barra do Garças somos privilegiados. Ora estamos no horário de Brasília ou Cuiabá. Somente os bancos alteram o funcionamento, mas nos adequamos e não temos prejuízos".

Em Rondonópolis, no Sul do Estado, também há divergência. O cabeleireiro José Maria da Silva, de 55 anos, relata que o horário não interfere no trabalho diretamente, contudo, se trabalhasse na iniciativa privada não gostaria de acordar mais cedo. Ele acredita também que o horário de verão não gera a economia e discorda de sua implantação.

O estudante Paulo Henrique Fernandes, de 28 anos, já tem opinião oposta. Ele prefere o horário de verão porque tem um aproveitamento melhor durante o dia, devido anoitecer mais tarde. “Posso desenvolver melhor minhas atividades”, ressalta.

Início

O horário de verão no Brasil foi implantado pela primeira vez entre 1931 e 1932, com quase seis meses de duração. De lá para cá, sempre entre os meses de outubro e fevereiro, o horário é implantado nas regiões Centro-Sul do país com a finalidade de aproveitar a luz solar nesse período e aliviar a sobrecarga no sistema nacional de energia, gerando economia no consumo no período de vigência.

O Ministério de Minas e Energia ainda não divulgou o balanço oficial sobre a economia de energia neste horário de verão, contudo, estimava economizar R$ 147,5 milhões. Em Mato Grosso, a Energisa, empresa responsável pelo setor elétrico, também não divulgou números da economia, o que deve acontecer somente na semana que vem. Na edição anterior (2015/2016), a economia em todo o país foi de R$ 162 milhões.