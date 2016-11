Hospital de Câncer diz que gestão de Cuiabá obteve verba e não repassou

Reprodução Presidente do Hospital do Câncer, Laudemir Moreira, diz que Prefeitura de Cuiabá já recebeu o repasse do Ministério da Saúde, no entanto, não distribuiu a verba

Com a falta de repasses o Hospital de Câncer de Mato Grosso deve atualmente R$ 13 milhões em empréstimos aos bancos, segundo o presidente da entidade Laudemir Moreira. Ele explica que o último pagamento realizado pela Prefeitura de Cuiabá foi de 15 de agosto a 15 de setembro, entretanto, o repasse que deveria ter sido de R$ 2,5 milhões foi de apenas R$ 1,9 milhão.

“Eles glosaram, deixaram de pagar R$ 365 mil, usando várias alegações infundadas. E para ficar claro todos os procedimentos são previamente autorizados pelo município. Infelizmente essa gestão deixou a desejar, e muito, para os pacientes oncológicos da Capital”, afirma a .

O presidente alega que o Fundo Nacional de Saúde já depositou os pagamentos referentes aos repasses de 15 de setembro, 15 de outubro e 15 de novembro, contudo, a prefeitura não se manifesta e parece não se “sensibilizar” com a real situação da saúde.

“Quando chega no final, no momento de efetuar o pagamento, a justificativa deles é que extrapolou o teto financeiro. Sobre o hospital, a prefeitura tem duas produções integrais no caixa. E porque ela não paga? Alega uma série de questões de prazos. Mas não é verdade, pois se fosse, esse prazo de 45 dias que tem que mandar para o Ministério da Saúde, como o MS saberia até os centavos que deveriam ser repassados de forma antecipada, como o documento mostra”, esclarece.

Conforme levantamento realizado pela Federação de Hospitais Filantrópicos, as unidades Hospital Geral, Santa Helena, Santa Casa e Hospital do Câncer juntas devem de empréstimos, pelo menos, R$ 30 milhões. “Alguns parceiros têm nos ajudado muito durante essa situação, e é isso que está nos ajudando a comprar medicação para os pacientes internados. Não temos como aceitar novos pacientes, recebemos por mês cerca de 30 mil pessoas, infelizmente não temos condições para continuar atendendo novos”, conta.