Hospital de Rondonópolis retira rim de paciente e evita entregar exame

Após ter perdido um dos rins no Hospital Regional de Rondonópolis, o operador de empilhadeira Jefferson Hora dos Santos, de 30 anos, afirma que a unidade hospitalar se recusou a entregar o exame de tomografia realizada no local. Somente depois da repercussão do caso é que foi procurado. Em sua residência, no bairro Dom Oscar Romero, em Rondonópolis, Jefferson concedeu entrevista exclusiva ao nesta terça (11).

Fotos: Gilberto Leite/Rdnews Jefferson dos Santos mostra raio-X, comprovando que carrega projétil no corpo e que um dos rins foi retirado durante cirurgia no hospital regional de Rondonópolis

“Pedi o laudo porque quero uma segunda opinião, mas o médico apenas mostrou as imagens no computador. E ainda me pediu que sempre que eu passar mal é para procurá-lo, e que nem preciso passar pelo pronto atendimento, não entendi”, relata. Jefferson explica que precisa do exame pois tem o direito de saber se realmente não existe uma forma de tirar esse objeto do corpo.

O médico que mostrou o resultado da tomografia é o diretor do hospital Luiz Antunes Hatchem. A maior reclamação do operador de máquina e da sua esposa Flávia Lopes da Silva, 26, foi o descaso da unidade hospitalar. “Nós só fomos saber que a bala não havia sido retirada e que ele estava sem o rim por que ele sentia muitas dores”, conta.

"Não conseguia caminhar. Fui parar no

PA e me pediram raio-X. Foi neste

exame que a médica, assustada, viu

que tiraram o meu rim e que a bala

está próxima da minha coluna"

Ele foi a um pronto atendimento e o atendente disse que a dor teria sido provavelmente causada pela anestesia. Jefferson, então, voltou para casa e, na semana seguinte, retornou ao hospital para retirar o restante dos pontos. Ele conta que a dor só continuava aumentando, e novamente reclamou ao atendente, que repetiu a mesma resposta. “Não conseguia caminhar. Fui parar no PA e me pediram raio-X. Foi neste exame que a médica, assustada, viu que tiraram o meu rim e que a bala está próxima da minha coluna", diz.

Conforme o casal, todo o atendimento foi complicado. O médico que realizou a cirurgia, Gil Cesar Ferreira, chegou a afirmar para Flávia que tinha esquecido do Jefferson. O operador de máquina havia sido operado em 7 de setembro, em um domingo, e o profissional só foi ver o paciente na terça (9). “Quando o questionamos, ele simplesmente disse 'tinha esquecido dele', não é um absurdo!”, enfatiza.

O hospital não informou a ninguém da família que a bala continuava no corpo do Jefferson. No raios-X é possível ver a bala alojada rente à coluna vertebral. O operador está afastado do trabalho por 60 dias e vai passar por perícia médica do INSS no final de outubro, desta vez em Barra do Garças (a 516 km de Cuiabá), porque a unidade de Rondonópolis não tem no momento peritos para realizar o atendimento.

“Está muito complicado, sem emprego, sem saber o que fazer. E agora sem um rim. Me pergunto se tinha mesmo a necessidade de retirarem o meu rim? A bala que eles dizem ser explosiva, continua inteira dentro de mim”, lamenta Jefferson.

Fotos: Reprodução/Gilberto Leite/Rdnews Reprodução de 2 documentos, sendo exame de corpo de delito feito em Jefferson dos Santos e ficha médica do paciente, que cita tomografia e bala alojada no corpo

Briga

A briga de trânsito em que Jefferson se envolveu foi registrada na madrugada do dia 11 de setembro, um domingo, por volta das 2h. Ele e a mulher Flávia Lopes da Silva, 26, e um casal de vizinhos foram de moto, ainda na noite de sábado (10), para uma lanchonete pequena, que fica em frente a uma maior, com nome de Copo Sujo. Ambos têm moto Titan preta. Ficaram por lá por um bom tempo.

Na hora de ir embora, o vizinho bebeu demais e não conseguia dirigir. A esposa de Jefferson conta que, por causa disso, ela assumiu a condução da motocicleta, levando a vizinha na garupa e, Jefferson, dirigiu a moto do embriagado, com ele no banco de carona. “Era umas 2 horas da madrugada e a gente saiu da lanchonete. Quando ia chegando à rua José Barriga, que fica no bairro Jardim Paulista, um cara passou numa caminhonete Triton, de cor branca, e me fechou. Eu buzinei e o cara não gostou. Voltou de ré. Meu marido desceu da moto e foi tirar satisfações com ele e o cara atirou, acertou meu marido. Poderia ter acertado todos nós”, detalha a esposa Flávia.

Segundo ela, foram momentos de forte tensão. A Polícia Militar foi acionada e registrou Boletim de Ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a vítima para o hospital regional. A cirurgia foi feita no domingo mesmo, diante de um quadro preocupante. Na quarta-feira (14), Jefferson teve alta, sem saber que continuava com o projétil no corpo.

Outro lado

A reportagem do esteve no hospital regional. A recepção informou que a versão dos fatos seria fornecida por meio de nota pela assessoria de imprensa. Procurada, a assessora Lilian Cacau afirmou que os diretores da unidade hospitalar, gerida pela OSS São Camilo, iria se reunir para tomar conhecimento do assunto para, então, se manifestar.