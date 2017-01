Hospital desmente laudo de parto forçado citado por falsa grávida

. Mulher é desmentida e hospital Jardim Cuiabá nega exames de parto forçado

O diretor administrativo do Hospital Jardim Cuiabá, Arilson Arruda, desmentiu que a unidade tenha emitido laudo apontando parto forçado em L.A.C.M, de 23 anos. Ela disse à polícia, em boletim de ocorrência, que chegou grávida em hospital particular de Várzea Grande e saiu de lá sem o bebê, e que exames no Jardim Cuiabá mostravam parto forçado.

O diretor afirma que os exames da mulher apontam que não estava em fase puerperal imediata, ou seja, estado logo após o parto. O diretor explicou ainda que a paciente retornou à unidade hospitalar na manhã de ontem (5) para uma consulta com o clínico geral por estar gripada.

“Ela foi atendida pela doutora Marcela, que realizou exames físicos, ultrassonografia e ultrassom, e em nenhum mostrou que ela teve parto forçado. Estava tudo normal, não apresentava nenhum sangramento”, explica.

Segundo o prontuário, a paciente deu entrada no hospital na quarta (4), às 17h, mas nada fora da normalidade foi diagnosticado. “O útero dela estava em tamanho normal. E isso não é o que ocorre quando se acaba de ter um parto”, esclarece.

“O clínico geral que a atendeu na manhã de quinta solicitou novos exames, que mostrou sinais vitais e frequência cardíaca e saturação de oxigênio normal”, reafirma.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a jovem, que disse, por meio de mensagem de aplicativo, que não dará mais entrevista a nenhum veículo de comunicação.

O Caso

A jovem deu entrada no Hospital Santa Rita em Várzea Grande após sentir fortes dores. Ela supostamente estaria grávida de nove meses, mas, segundo o boletim de ocorrência, o hospital desconfiava que a gravidez fosse psicológica.

O caso foi registrado como lesão corporal. De acordo o boletim de ocorrência, L.A.C.M. foi à unidade de saúde por conta de sangramentos. Após ser atendida, recebeu a recomendação de voltar para casa. No documento da polícia não há relatos se a mulher ficou inconsciente no hospital.

O caso aconteceu em 3 de janeiro. Sentindo fortes dores e sangramento, a mulher foi atendida por um médico, que, por estar saindo do plantão, passou a paciente para sua colega de trabalho, alertando que L.A.C.M. estaria grávida de nove meses e já medicada.

