Idoso morre após ter atendimento negado em hospital público de Sinop

Rdnews Hospital Regional de Sinop agora só recebe pacientes que são encaminhados

Um idoso de 74 anos morreu após ter atendimento médico negado no Hospital Regional de Sinop. Ionnis Georgios Tsilfildis foi até a unidade passando mal, mas um vigia negou a entrada afirmando que o paciente devia se dirigir a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caso aconteceu na quinta (15).

Ionnes estava acompanhado do filho e procurou atendimento médico na UPA do bairro Boa Esperança. Ele deu entrada na unidade com parada cardiorrespiratória. Segundo os profissionais que fizeram o atendimento do idoso, foram mais de 35 minutos tentando reanimá-lo, sem sucesso. A possível causa seria “morte súbita”.

Desde 26 de novembro o Hospital Regional restringiu os atendimentos apenas para casos via regulação ou encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ou socorrista da concessionária Rota do Oeste. Esse é o primeiro caso de sonegação no atendimento médico e omissão de socorro.

Por meio de nota, a secretaria de Estado de Saúde informou que o paciente esteve internado no Hospital Regional por dez dias e havia acabado de receber alta. A pasta disse ainda que o caso será investigado.