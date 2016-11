IFMT de Rondonópolis não realizará prova do Enem no final de semana

. Instituto Federal, câmpus de Rondonópolis não receberár provas do Enem

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) câmpus de Rondonópolis não realizará neste sábado (5) e domingo (6) as provas do Enem. Conforme comunicado da unidade escolar, o Inep informou que não há tempo hábil para organizar o local para o exame, devido a desocupação tardia dos 130 alunos.

Todo esse entrave ocorreu devido à ocupação promovida pelo movimento estudantil de alguns câmpus mobilizados em protesto contra as medidas impostas pela PEC 241. O grupo de estudantes deixou o local somente na quinta (3).

Os alunos do câmpus ocuparam a unidade em 21 de outubro. Eles se revezavam para dormir e fazer o almoço. O estudante Guilherme Tousset disse que o grupo deixou o instituto da mesma forma que encontraram quando chegaram.

Durante os dias de ocupação, a entrada de servidores foi restrita e alguns serviços administrativos foram prejudicados. Cerca de 200 estudantes ficaram sem aula nesse período.

Conforme a nota do IFMT, o Inep respondeu que “infelizmente” não será possível rever o cancelamento da aplicação no referido colégio. “O adiamento das provas foi necessário para garantir a segurança do Exame, que exige um plano logístico complexo de distribuição do material de aplicação, com rotas pré-definidas, escoltas policiais e efetivo policial destacado para a operação”, explica.

Segundo o órgão, o local de prova requer, ainda, estrutura mínima para receber a aplicação, ter acessibilidade para deficientes físicos (banheiros adaptados, mobiliário adequado para cadeirantes, surdos, cegos e à faixa etária), além de salas extras e estudo de plano de risco.

Destaca ainda que, todas as providências para o efetivo cancelamento da prova nos locais ocupados já foram adotadas, inclusive com envio de mensagens (e-mail e sms) aos alunos atingidos, bem como as providências de impressão de novas provas e o planejamento logístico para a nova prova já está em curso.