Inaugurado há 2 meses, Memorial Rondon nunca chegou a funcionar

Mario Friedlander Imagem do Memorial Rondon no dia da inauguração realizada em agosto

O Complexo Turístico e Histórico de Mimoso, conhecido como Memorial Rondon, inaugurado há 2 meses, está fechado. O ponto turístico está localizado no distrito de Mimoso, em Santo Antônio de Leverger (a 34 km de Cuiabá). As secretarias responsáveis pelo local, de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Cidades(Secid), não têm previsão para a abertura. E frisou ainda que a responsabilidade pela manutenção do espaço é da construtora.

Em nota, a Secid apontou que a estrutura da obra está pronta, tanto que foi possível realizar a inauguração em agosto. Contudo, restaram ainda trâmites legais de contrato que precisam ser finalizados para que seja feita a entrega oficial ao Estado. Ação esta que deve acontecer após a medição da obra. O prazo para a finalização deste processo não foi apresentado, bem como a provável data de reabertura do local.

A Sedec informou que, na segunda (07), a secretaria de Estado de Cultura (SEC) finalizou a primeira etapa da consulta pública do edital para a gestão compartilhada do memorial. O próximo passo é lançar essa documentação e realizar o chamamento público para a seleção da organização civil que vai gerenciar o espaço.

Obra

A obra, projetada em 1997 e iniciada em 2001, ficou parada ao longo de 12 anos, sendo retomada somente no ano de 2015, custando o total de R$ 2,9 milhões.

O memorial, que recebeu o nome de Complexo Turístico e Histórico de Mimoso, foi idealizado para comemorar os 150 anos do nascimento do Marechal Rondon e faz parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo (Prodestur) da secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A obra foi idealizada pelo arquiteto José Afonso Botura Portocarrero e tem coautoria de Paulo Molina.