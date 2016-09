Incêndio de grande proporção em Barra do Garças consome parque

Divulgação Parque estadual da Serra Azul durante incêndio iniciado ontem

Um incêndio está destruindo o parque estadual da Serra Azul, em Barra do Garças. O fogo começou ontem (28) e se alastrou noite adentro em áreas de difícil acesso. Homens do Corpo de Bombeiros, brigadistas da Sema e Associação Amigos dos Animais estão no local na tentativa de controlar as chamas.

Segundo a gerente do parque, Cristiane Schnepfleitner, o fogo começou na escadaria que leva ao Cristo Redentor e se espalhou rapidamente pela vegetação seca. Ela acredita que o ato tenha sido criminoso, pois, não existiu nenhum fenômeno da natureza que poderia ter provocado o incêndio, como ocorreu em 2008, com a queda de um raio.

Durante toda à noite, cerca de 27 pessoas, entre elas a própria gerente e o promotor de Justiça, Marcos Brant, que cuida da área ambiental, participaram do combate ao incêndio com a construção de aceiro e uso do próprio fogo de forma controlada para tentar minar os focos de incêndio, mas não conseguiram controlar as chamas.

"O acesso pela escadaria está lacrado. A pessoa deve ter pulado a grade e colocado o fogo. Uma ação criminosa com a intenção de provocar. Infelizmente, uma grande área já foi devastada e continuamos combatendo os focos ", disse a gerente à imprensa.

O parque estadual da Serra Azul está interditado desde outubro de 2014 por decisão da Justiça que acatou ação do Ministério Público Estadual (MPE), que exigiu o cumprimento de uma série de exigências para a reabertura. Desde a interdição, a entrada pela escadaria, no bairro Santo Antônio e pelo estrada principal, no bairro Vila Varjão, estão proibidas.

Esse não é o primeiro incêndio no parque este ano. Em julho, as chamas consumiram boa parte da vegetação da Serra Azul. O fogo começou na região do Clube da Família Maçônica, mas foi rapidamente controlado.

Bombeiros e ONG controlam início de incêndio em parque estadual