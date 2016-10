Indea em Água Boa amanhace com dizeres ofensivos pichados nesta 2ª

Assessoria Servidores do Indea de Água Boa encontram sede pichada com dizeres ofensivos nesta 2ª

A sede do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea), em Água Boa (a 730 km de Cuiabá), amanheceu pichada nesta segunda (24). “Covardes, bandidos, corruptos e câncer” foram as palavras escritas na fachada da unidade.

A situação foi flagrada pela manhã pelos servidores que chegavam para trabalhar. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Ninguém foi preso. A Polícia Civil segue com as investigações.

O Sindicato dos Fiscais Estaduais Agropecuários e Florestais do Estado de Mato Grosso (Sinfa-MT) emitiu nota repudiando os atos de vandalismo ocorridos na unidade.

"Lamentamos que atos dessa magnitude ocorram, atingindo diretamente o Estado tanto na parte física com a depredação do patrimônio público, quanto na parte humana com graves ameaças aos servidores públicos e desrespeito ao serviço estadual, constantes da pichação", diz trecho da nota.

O comunicado pontua ainda que o Estado deve tomar as medidas cabíveis contra o dano ao patrimônio público e que o desacato ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ocorrências tipificadas como crime, previstos no Art. 163, Inciso III e Art. 331, ambos do Código Penal Brasileiro. (Com Assessoria)