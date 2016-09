Indígenas Xavante ocupam Dsei e exigem demissão do coordenador

Francis Amorim/Rdnews Indígenas Xavante durante protesto pela saída do coordenador do Dsei em Barra

Lideranças de três terras indígenas Xavante de Campinápolis (601 km de Cuiabá) ocupam a sede do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei - Xavante), em Barra do Garças. Elas exigem a saída imediata do coordenador de saúde do órgão, Joel Hipólito Goes, e melhorias nos serviços de saúde. A ocupação é pacífica, porém, os indígenas prometem radicalizar se o pedido não for atendido pela secretaria especial de Saúde Indígena (Sesai).

O movimento teve início ontem (29), contudo, ganhou força hoje com a adesão de lideranças das terras Chão Preto e Ubawawe, com mais de 9 mil indígenas. A sede do Dsei, localizada no setor central de Barra do Garças, está com as portas fechadas, cartazes fixados nas paredes e com as instalações ocupadas por homens e mulheres que apoiam a manifestação. Alguns indígenas exibem armas artesanais, como a borduna, considerada a arma de guerra da etnia Xavante.

Neste sábado (1º de outubro), o ato será interrompido por causa das eleições, mas retorna na próxima segunda (3), com a chegada de mais índios à cidade. Como represália, os computadores do órgão serão levados para as aldeias.

Segundo o cacique Marcos Xavante, da Terra Indígena Parabubure, os índios de Campinápolis estão morrendo à mingua por falta de assistência nas aldeias. “Nosso povo está morrendo. 40 idosos e 62 crianças morreram neste ano. O coordenador não faz nada por nós. Não está preocupado em nos atender. Quer apenas fazer política”.

O cacique já entrou em contato com lideranças das terras indígenas São Marcos, em Barra do Garças, e Sangradouro, em General Carneiro, em busca de apoio para “forçar” o governo federal a demitir o coordenador. “Não vamos sair daqui enquanto a portaria não for revogada. Não deixaremos o Joel entrar no distrito”, reforça Marcos Xavante, que já exigiu a presença de um representante do ministério da Justiça para negociar a saída do coordenador.

Doenças como a tuberculose, pressão arterial e a desnutrição são as principais causas de mortandade nas aldeias de Campinápolis.

Indicação política

Nomeado em dezembro de 2015 por indicação do deputado federal Valtenir Pereira (PMDB), Joel Goes é ligado ao grupo do candidato a prefeito de Barra do Garças pelo DEM, Sandro Saggin, que, à época da indicação, era colega de partido do parlamentar no Pros. O coordenador não foi encontrado para falar sobre a medida dos índios.