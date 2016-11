Índios saqueiam carga de melancia após caminhão tombar na BR-070

PRF O motorista do veículo, que não teve a identidade informada, morreu no local, segundo a PRF

Índios da etnia Xavante saquearam, nesse sábado (12), parte de uma carga de melancias que estava em uma carreta que capotou na BR-070, em General Carneiro. O motorista do veículo, que não teve a identidade informada, morreu no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu por volta das 6h30 no Km 181 da rodovia, que fica na região do Distrito Paredão Grande. O homem seguia no sentido de Barra do Garças para Cuiabá, quando perdeu o controle da carreta e tombou.

A PRF não soube estipular quantos indígenas participaram do saque. Ninguém que participou do ato foi detido. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Politec estiveram no local.

Crime

O saque de carga tombada é crime e a pessoa pode responder por furto ou roubo, quando houver ameaça física. No caso do furto, a pena prevista é de um a quatro anos de prisão. Já o roubo prevê reclusão de quatro a 10 anos. A PRF do Paraná prendeu, em abril, dois homens que haviam furtado 12 caixas de frango congelado que haviam sido retiradas de um caminhão tombado próximo a Contenda, que fica na região metropolitana de Curitiba. (Com Assessoria)