Inteligência da PM apura ameça de morte feita por policial a advogado

Reprodução

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Gley Alves, acionou o Serviço de Inteligência da corporação para apurar o caso de ameaça de morte feita pelo policial. S.J. C contra o advogado e escritor Eduardo Mahon, na quarta (7). A informação foi confirmada pela assessoria.

O caso veio à tona após a veiculação de uma mensagem ofensiva cuja autoria é falsamente atribuída ao advogado e escritor. Um inquérito já foi instaurado, o advogado informou que já formalizou um pedido perante à PM para que seja promovido um encontro, em âmbito institucional, entre ele e o policial.

“O que ficou claro no encaminhamento é que estou cobrando mais educação e menos punição, uma vez que o policial também foi vítima de manipulação e se sentiu ofendido. Eu também me sentiria diante do que foi escrito. O que não justifica a reação descabida e a ameaça. Precisamos nos encontra, institucionalmente para esclarecer isso, pra que ele peça desculpas. Considero essa situação mais como uma oportunidade pedagógica”, disse Mahon ao .

O presidente da OAB, Leonardo Campos também se solidarizou com a situação e garantiu que a Ordem acompanhará o caso junto à pasta de Segurança Pública.

O caso

A repercussão negativa de uma postagem falsa, atribuída a Mahon, causou, além de revolta, ameaças à sua família. Em reação ao texto de cunho racista, destinado ao candidato à Prefeitura de Cuiabá, Procurador Mauro, o policial militar, S.J.C usou seu Facebook para proferir xingamentos e ameaçar os filhos do advogado, que nega a autoria das frases. “Cuidado por onde anda fica pianinho se gostaria de ver seus lindos filhos crescer”, diz uma parte da mensagem enviada inbox.

O trecho que foi manipulado dizia: "venci na vida porque estudei e nunca quis levar a vida na filosofia dos cuiabanos, que são em quase 100% preguiçosos e que esperam tudo cair de graça no colo. Outro defeito do Procurador mauro é a sua cor e origem. Mauro é negro e da periferia sem cultura, sem essência, com uma alma pobre e negra, é isso que queremos para Cuiabá???... Fora Procurador Mauro, negro tem que saber o seu lugar, cuiabanos são todos Burros... Será?”, diz a postagem associada ao advogado".