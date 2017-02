Gilberto Leite/Rdnews Ponte interditada no bairro Coophema, Cuiabá, devido a desabamento da cabeceira do rio

Pela segunda vez em menos de três anos a ponte Professor Benedito Figueiredo, sobre o Rio Coxipó, e a avenida Quidauguro Fonseca, no bairro Coophema, é interditada. Desta vez, segundo a secretaria estadual de Cidades (Secid), o problema está no desbarrancamento da cabeceira tanto do lado direito quanto do esquerdo.

A primeira interdição ocorreu quatro meses após a sua inauguração, em 29 de outubro de 2013. A ponte interliga o bairro Jardim Califórnia, Beira Rio, com a avenida Engenheiro Quidauguro Fonseca, no bairro Coophema. Foi construída para desafogar o trânsito das avenidas Fernando Correa da Costa e Beira Rio, além de facilitar o acesso de milhares de moradores dos bairros que compõem o Coxipó, Porto e Centro.

O fechamento tem gerado inúmeros problemas como congestionamentos nos horários de grande concentração de veículos, principalmente no início das manhãs e finais de tarde, quando as filas de carros é gigantesca na Aaenida Fernando Corrêa da Costa.

Segundo a Secid, os problemas são causados pelo excesso de chuvas. Como o rio Coxipó é muito estreito, a queda da chuva rio acima é muito violenta. Por conta disso, a pasta vai realizar uma licitação para contratar uma empresa que executará o projeto para os serviços na ponte. Esse projeto indicará qual a solução, visando evitar futuros desabamentos no local devido ao volume de água.

O secretário Wilson Santos explicou durante entrevista na sexta (17) que o problema é a cabeceira e que a ponte não tem nenhum sinal de risco de desabamento. “Como as águas aumentaram muito, passam embaixo da ponte com muita força, arrastando cada vez mais o aterro. Estamos trabalhando com a Prefeitura de Cuiabá, fazendo o monitorando hora a hora, da cabeceira da ponte sobre o rio Coxipó, na Estrada do Moinho”, anunciou.

A secretaria-adjunta de Obras Públicas está realizando o Termo de Referência, para iniciar o processo licitatório. Entretanto ainda não há uma data ou os valores.

A Ponte

Inaugurada em 29 de outubro de 2013, as obras que interligam as avenidas Beira Rio e Antônio Dorileo, feitas para desafogar o trânsito na região, integram o pacote de melhorias previstas na mobilidade urbana da Capital, durante a Copa do Mundo. Juntas, ponte e as extensões das avenidas custaram R$ 15 milhões. A ponte custou R$ 5,8 milhões.