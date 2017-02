Irmãos desaparecidos são achados; Deddica investiga conduta de mãe

Quatro dias após fugirem da casa da mãe na quinta (2), dois irmãos de 9 e 7 anos foram localizados pela Polícia Civil na noite de segunda (6), nas proximidades da Arena Pantanal, no bairro Verdão em Cuiabá. A Delegacia Especializada de Defesa dos Diretos da Criança e Adolescente (Deddica) abrirá inquérito para apurar a conduta da mãe de duas crianças, que eram consideradas desaparecidas.

Os menores foram encontrados pela equipe de policiais civis da Deddica e contaram que saíram de casa por sofrerem maus tratos da mãe. Segundo informações, C.B.F.C., 32, mãe das crianças, toma remédios controlados e constatemente agredia os filhos.

Os irmãos, R.F.C., 9, e D.F.C., 7, fugiram da casa da mãe na quinta (2) no bairro Nova Canaã, região do Grande CPA e seguiram até a casa de um tio, no bairro Baú, onde passaram a noite. Na sexta (3), os irmãos saíram da casa do tio e desde então estavam desaparecidos.

Assim que tomou conhecimento do sumiço dos menores, uma equipe da Deddica iniciou as diligências, com base em denúncias de possíveis locais, em que as duas crianças teriam passado. Segundo informações, no sábado, os irmãos dormiram na praça 8 de abril e no domingo, passaram pelo Shopping Goiabeiras e depois seguiram para região da Arena Pantanal.

No local, eles acharam um colchão em que passaram a noite de domingo. Sem dinheiro, os meninos estavam se alimentando de água de coco e da poupa da fruta. Quando os policiais chegaram na Arena, populares apontaram onde estavam os menores.

Questionados, os meninos contaram que era a quarta ou quinta vez que fugiam de casa, por sofrerem maus tratos da mãe. Os policiais da Deddica fizeram o registro da situação que será investigada em inquérito policial pela unidade. Os irmãos foram encaminhados ao Conselho Tutelar que os deixou na guarda do tio, até decisão judicial. (Com Assessoria)