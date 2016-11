Irmãs realizam sonho de se casarem no mesmo dia e relatam a emoção

As irmãs Luciane Marina de Castro e Simara Marina da Silva Arruda sonharam com um casamento que pudesse unir a família em um mesmo dia. O sonho foi concretizado no domingo (20). As irmãs oficializaram a união com os respectivos companheiros durante o casamento social, realizado pelo governo, em parceria com o Tribunal de Justiça .

Gcom Irmãs Luciane Marina de Castro e Simara Marina da Silva Arruda se casaram no mesmo dia

Simara, que tem 32 anos, oficializou a união com Gerson da Conceição de Arruda Filho, e Luciane, de 39 anos, casou-se com Elivelto dos Santos Cecconello. Os dois casais não escondiam a felicidade em oficializar a união. As irmãs decidiram fazer tudo conforme manda a tradição. Usaram vestido de noiva branco, com maquiagem e cabelos impecáveis, tudo para ressaltar a grandeza do dia.

"Essa é uma sensação única. Casar sozinha já uma felicidade enorme, casar no mesmo dia que a minha irmã é ainda melhor. Nos aprontamos juntas, no mesmo salão. É uma emoção muito grande para gente, um momento de muita felicidade para nós duas", declarou Simara, minutos antes do início da cerimônia.

Já Luciane contou que cuidava de Simara na infância, que é a irmã caçula. Ela disse que o desejo de se casarem juntas nasceu há 10 anos, quando outra irmã casou-se durante o Casamento Comunitário. "A gente sempre brincava: vamos casar juntas. Até que este ano ela teve coragem e deu certo", afirmou.

Simara foi a primeira a fazer a inscrição. Ligou para Luciane e contou que havia feito. A irmã mais velha não perdeu tempo e foi no outro dia fazer o cadastro. No meio do caminho teve um problema, uma vez que o marido não tinha a certidão de nascimento em mãos, documento obrigatório para o casamento. Então, eles entraram em contato com o cartório que fez o registro e receberam o documento via Correios a tempo de fazer a inscrição.

Simara morava com Gerson há 13 anos e tem dois filhos. Luciane e Elivelton moram juntos há 18 anos e têm um filho de 18 anos. Os dois casais destacaram a importância de oficializar o matrimônio para ter a segurança jurídica em questões burocráticas.

Assim como as irmãs, mais 428 casais moradores de Cuiabá oficializaram a relação no Casamento Social. O programa é realizado por meio de uma parceria entre a secretaria estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Núcleo de Ações Voluntárias (NAV) e o projeto Justiça Comunitária, do TJ. Neste ano, a iniciativa já contabiliza 1,1 mil casamentos. (Com Assessoria)