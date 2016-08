João Emanuel confessa participação em esquema; GCCO avalia delação

Gilberto Leite João Emanuel teria citado novos membros da organização criminosa, diz polícia

Alvo da Operação Castelo de Areia, o ex-vereador por Cuiabá João Emanuel confessou, nesta terça (30), durante depoimento a participação em esquema de estelionato. A informação é do delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Flávio Henrique Stringueta. “Ele confessa os atos, mas nega que eram golpes. Alega que o dinheiro não saiu por culpa dos clientes, mas admite que ficou com o dinheiro adiantado pelos clientes”, conta.

O ex-vereador foi ouvido pelos delegados que apuram os crimes praticados pela organização criminosa, que agiu em todo o Estado, aplicando vários golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões e mais de 10 vítimas. De acordo com as investigações, o prejuízo pode chegar a R$ 500 milhões.

O apurou que João Emanuel teria citado novos membros da organização criminosa e que, por conta disso, pode culminar em novas fases da operação. Existe ainda a possibilidade de o ex-vereador celebrar um acordo de colaboração premiada, mas as negociações estão em fase embrionária.

Esquema

O esquema funcionava desde 2014, por isso, acreditam que o prejuízo pode chegar a até R$ 500 milhões. Durante coletiva de imprensa, o delegado Luiz Henrique Damasceno, da Delegacia Regional de Cuiabá, disse que as investigações da Operação Castelo de Areia deflagrada na última sexta (26) já prendeu cinco pessoas e ressaltou que a ação está apenas no começo. “Encontramos apenas a ponta do Iceberg”.

Os suspeitos que tiveram prisão decretada são Shirlei Aparecida Matsuoka; Walter Dias Magalhães Júnior (esposo de Shirlei); João Emanuel Moreira Lima; Evandro Goulart; e Marcelo de Melo Costa (ex-candidato a deputado federal).

O advogado Lázaro Moreira Lima (irmão de João Emanuel) foi alvo de mandado de condução coercitiva. Ele também fará a defesa do irmão. De acordo com a polícia, as denúncias sobre o esquema começaram a chegar pelas vítimas, há cerca de 1 mês.

Como não estava tendo retorno de investimento feito com o grupo, procuraram a polícia. “Esse grupo oferecia empréstimos a juros baixos, vendendo fumaça a estes clientes. E eles acabavam acreditando em uma farsa muito bem montada”, explicou Stringueta.