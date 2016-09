Jornalista acusado de extorsão é preso com drogas e arma ilegal na 2ª

PJC Max Feitosa Milas foi preso nesta segunda

O jornalista Max Feitosa Milas, acusado de extorquir empresários em Mato Grosso, foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo e também uma porção de cocaína. Junto a ele estava um comparsa, identificado como Josimar de Oliveira Reis, de 21 anos, que possuía substância análoga a maconha. Max foi pego na “Operação Liberdade de Extorsão”. O fato foi registrado no fim da noite da última segunda (26).

Segundo as informações do 1º Batalhão Polícia Militar, uma viatura estava em ronda pelo bairro Lixeira, em Cuiabá, quando abordou diversas pessoas em uma esquina. Ao efetuar busca pessoal no jornalista, os militares encontraram uma pistola calibre 380 com 14 munições intactas. Além disso, também foi achada uma porção de substância análoga a cocaína, próximo ao acusado.

Com Josimar a PM encontrou uma porção de substância análoga a maconha. Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes. Max deveria estar utilizando tornozeleira eletrônica, mas no momento do flagrante estava sem o equipamento. Em decisão na última quinta (22), o desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou pedido de habeas corpus protocolado pela defesa do suspeito.

No pedido a defesa do jornalista pediu a retirada da tornozeleira, alegando que “jornalismo e tornozeleira não combinam”. Argumentou ainda que ao substituir a prisão preventiva do acusado pelo uso da tornozeleira eletrônica (medida cautelar) a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, cometeu “verdadeira antecipação de pena”.

Prisão passada

Max foi preso em 12 de março de 2016, acusado de prática de extorsão contra autoridades públicas. Na época, policiais civis prenderam cinco jornalistas alvos de preventivas decretadas por Selma. Além de Max, também foram presos o pai dele, Antônio Carlos Milas de Oliveira, o irmão Maykon Feitosa Milas e ainda Naedson Martins da Silva, editor chefe do Brasil Notícias, com sede em Brasília, assim como Antônio Peres Pacheco (prisão temporária de 5 dias).

Na sequência, também foi preso o auditor fiscal da Prefeitura de Cuiabá, Walmir Corrêa, acusado de repassar informações sigilosas e privilegiadas aos jornalistas que, por sua vez, passavam a praticar extorsão contra as vítimas para que não publicassem matérias de supostas irregularidades em contratos com o poder público.

Entre as vítimas do grupo estão o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o ex-secretário Pedro Nadaf, que foram presos por corrupção. Outra vítima das extorsões que consta no processo é o empresário Willians Paulo Mischur, dono da Consignum, que pagou mais de R$ 17 milhões em propina para a organização criminosa chefiada por Silval e desmantelada na operação Sodoma em setembro de 2015, na qual Mischur chegou a ser preso na 2ª fase, mas virou colaborador, ganhou liberdade e passou a ser vítima.