Jovem é espancado após briga; 2 tentam roubar carro e são detidos

Ilustração Jovem de 23 anos é espancado após se envolver em briga na Lagoa Trevisan neste domingo

Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido depois que foi espancado ontem (18). Populares o encontraram desacordado próximo a uma igreja, localizada no bairro Parque Atalaia, região do Coxipó, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada pelo moradores que encontraram o rapaz caído sem os sentidos, com vários ferimentos no corpo e na cabeça. Ele foi socorrido por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro em estado grave.

Testemunhas contaram à polícia que o jovem passou a tarde de domingo com amigos na Lagoa Trevisan e teria se envolvido numa briga no local. Os suspeitos seriam os envolvidos nessa confusão. Buscas foram feitas pelo bairro, mas ninguém foi localizado.

Os policiais também se deslocaram até a unidade médica para tentar conversar com a vítima, mas o jovem ainda não tinha recuperado os sentidos. Até o momento ninguém foi localizado.

Outro caso

Dois menores foram detidos ontem (18) após uma tentativa de assalto no bairro do CPA II, na Capital. A dupla rendeu uma estudante, exigindo o veículo e ainda efetuou disparos contra o pai dela.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois menores com uma arma renderam a universitária pedindo para que ela entregasse a chave do veículo Chevrolet Classic. A moça de 33 anos ainda tentou dialogar com os criminosos, mas eles disseram que iriam matá-la caso não entregasse o carro.

Vizinhos que estavam na rua perceberam o roubo e começaram a gritar chamando o pai da estudante, que saiu de casa e tentou intervir. Os bandidos efetuaram um disparo em sua direção, mas o tiro não o atingiu.

O pai da universitária seguiu os infratores em outro carro e comunicou o assalto à Polícia Militar, que conseguiu interceptar o veículo roubado na avenida Historiador Rubens de Mendonça. Os dois jovens foram detidos e encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé.