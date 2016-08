Jovem tem casa invadida e acaba abusada por 3 homens em Cuiabá

Uma mulher de 22 anos foi violentada por três homens, que invadiram sua residência na noite de sábado (27), no bairro Jardim Jockey Club, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, às 22h, a vítima estava saindo do banho quando os três homens invadiram a casa. Ela foi abordada pelos suspeitos, ainda nua. Os homens, então, passaram a abusar da mulher, apalpando todas as partes de seu corpo.

Um deles estava armado e, durante o ato, um dos bandidos colocou a arma na cabeça da mulher e a ameaçou de morte. Além da violência sexual e agressão verbal, o trio levou notebook, celulares, perfumes e a carteira dela. No mesmo dia, no período da tarde, o marido da vítima havia sido alvejado com dois tiros.

A tentativa de homicídio foi registrada pela Polícia Militar. Ele sobreviveu ao atentado. A mulher registrou o caso na Central de Ocorrências da Polícia Civil, que vai investigar a ligação entre os crimes.