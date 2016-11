JUBs realiza 64ª edição em Cuiabá e traz futebol virtual no Playstation 4

Cuiabá sediará entre 2 e 17 deste mês a maior competição poliesportiva universitária do Brasil. A 64º edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) contará com novos recordes e uma modalidade que nunca foi disputada na história dos Jogos, a de futebol virtual, realizada na plataforma PlayStation 4. As competições no complexo da Arena Pantanal começam na sexta (4).

A plataforma, que é conhecida pela qualidade de seus gráficos, servirá de base para que competidores de 26 estados e o Distrito Federal lutem por uma medalha de ouro. O game utilizado pelos competidores será o FIFA 2016. No total, a competição reunirá, pelo menos, 4,5 mil atletas.

Ilustração Futebol virtual realizado na plataforma Playstation 4 será novidade na edição dos JUBs em Cuiabá

Desde a última quinta (27) o espaço é preparado para receber os esportes. Na Arena Pantanal, um dos palcos a grande novidade será o JUB Acadêmico, uma competição nova que reúne pesquisas, artigos científicos e teses de conclusões de cursos desenvolvidos pelos estudantes das faculdades. Além desta nova empreitada, o estádio também abrigará as disputas de xadrez.

Outro esporte descontraído que também promete chamar muita atenção é o Basquete 3x3, disputado em meia quadra do ginásio Aecim Tocantins. Para os amantes de vôlei haverá competição de areia também nas imediações do complexo. Para os apaixonados por água as modalidades natação e natação paralímpica estarão todas concentradas na piscina do complexo, que fica próxima à Arena e ao lado do Palácio das Artes Marciais, que receberá o judô.

E como neste ano não haverá atletismo, as pessoas que gostarem da modalidade poderão acompanhar a corrida de rua de 10 km nas vias que circundam o complexo Arena Pantanal. A entrada para assistir aos jogos é gratuita. No estádio também funcionarão os centros de convivência dos atletas e de operações dos JUBs, onde ficará concentrada toda a parte administrativa do evento.

Abertura

A cerimônia de abertura dos JUBs será na quinta (3), às 19h, no ginásio Aecim Tocantins. A festa será aberta ao público e contará com show nacional da banda de rock NX Zero. Para participar basta doar 2 kg de alimentos, que serão trocados por ingressos. A troca deve ser realizada até quarta (2), das 10h às 17h, no ginásio. Não haverá troca no dia do evento. Menores de 18 anos devem ir acompanhados de um responsável.

Jogos

Os JUBs chegam à 64ª edição como a maior competição universitária do país. O evento reunirá em Cuiabá 4,5 mil participantes dos 26 Estados e do Distrito Federal, dentre delegações, árbitros, voluntários e Comitê Organizador. Ao todo, serão 17 modalidades esportivas, sendo 13 individuais e quatro coletivas. Além das já conhecidas badminton, basquete 3x3, judô, corrida de rua, natação, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.