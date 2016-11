Judô de MT encerra jejum de 19 anos sem medalhas no JUBs em Cuiabá

Júnior Martins Agner Quintanilha, de quimono azul, derrotou o juduca do Paraná e garantiu O broze para MT

Depois de 19 anos sem subir ao pódio na modalidade de judô dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), Mato Grosso conquista dois bronzes com o judoca Agner Arthur Quintanilha. Ele garantiu o primeiro bronze ao vencer Victor Arnaldo Pereira (SP), na categoria peso pesado, na sexta-feira (04.11), e o segundo bronze ao superar Milton Rafael Miranda (PA), na categoria absoluto, no sábado (05), no Palácio das Artes Marciais Iusso Sinohara, em Cuiabá (MT).

A última medalha do judô mato-grossense nos jogos universitários foi em 1996. E Agner Arthur Quintanilha, aluno do 4º semestre do curso de Gestão de Suprimentos e Logística do Instituto Cuiabano de Educação (ICE), com 21 anos, 142kg e 1,92m de altura, quebrou o jejum histórico com dobradinha de bronze. Segundo ele, o melhor de tudo foi sentir a vibração e ouvir o apoio da torcida, que bradava ‘pra cima Agner’, ‘vai Mato Grosso’ e ‘força Quintanilha’.

“Sou faixa preta de judô e dou aulas em um projeto social para crianças e adolescentes. Minha família de sangue mora no interior e por isso não estava presente quando ganhei as medalhas de bronze, mas minha família do coração presenciou. Alguns dos meus alunos acompanharam as duas conquistas e deram muito apoio. Fiquei emocionado ao vê-los torcer por mim. E espero que esses bronzes sirvam de motivação para que eles vejam que é possível vencer”, disse Agner.

No sábado, no absoluto, Agner Quintanilha venceu a primeira luta contra Abishai Asiel Silva Coge (MG), depois conquistou a segunda vitória contra Maycon Abrahan Pereira (PR), perdeu para Isaque Victor Conserva (PB) e foi para a disputa de terceiro lugar. Então enfrentou, venceu e embolsou a segunda medalha em cima de Milton Rafael Miranda (SP). E o adversário paraibano, Isaque Victor Conserva foi quem faturou o ouro da categoria.

De acordo com o presidente da Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), Alexandre Bregunci, a 64ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs-Cuiabá) reuniu o total de 202 judocas de 26 estados e, dentre eles, nove competidores de Mato Grosso, sendo sete homens e duas mulheres. Segundo Bregunci, os dois bronzes de Agner Arthur Quintanilha deixam um marco na história de participações do estado (MT) no desporto universitário.

O JUBs-Cuiabá foi organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e Federação Mato-grossense de Esporte Universitário (FMEU), em parceria com o Governo Federal, Governo de Mato Grosso e apoio da Prefeitura de Cuiabá. (Com Assessoria)