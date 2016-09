O juiz da segunda Vara de Execuções Penais, Geraldo Fidelis, solicitou à Justiça Federal que o detento Lindomar Alves de Almeida, conhecido como “Nenezão”, continue preso no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, onde já se encontra há dois anos.

O preso é considerado de alta periculosidade e conhecido como um dos maiores assaltantes a bancos, na modalidade conhecida como “Novo Cangaço”. Ele era procurado pela Polícia Federal por roubos a bancos no Pará, Bahia, Ceará, Sergipe, Goiás, Tocantins e Mato Grosso.

Apontado por envolvimento em mais de 20 roubos a banco em Mato Grosso, ele foi preso durante a Operação Lampião, em novembro de 2012, em um hotel de Feira de Santana, na Bahia, em ação conjunta da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) com a Polícia Civil baiana.

Antes de ser detido na Bahia, Lindomar havia fugido da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso (PCE) em 2004, sendo capturado em 2012 e mantido em uma penitenciária da Bahia, antes de ser trazido novamente para Mato Grosso, onde tramitavam os inquéritos. Sua transferência de Cuiabá era uma preocupação para GCCO diante do histórico criminal do assaltante, que mesmo preso continuava articulando e planejando fuga das unidades.

Completados dois anos de sua prisão no Paraná, a estadia do preso deve ser renovada, o que é feito a cada ano. Por isso, neste mês, o juiz comunicou a defesa do preso sobre sua permanência na unidade do sul do país.

“Dê-se vista dos autos à defesa do recuperando para que, no prazo de cinco dias, se manifeste acerca da manutenção do penitente no sistema penitenciário federal”, diz trecho do despacho do magistrado que foi publico no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

O advogado de Lindomar, Neyman Augusto Monteiro, informou que ainda não tem conhecimento de quais foram às alegações do juiz para pedir essa extensão. “Ainda não peguei os autos, mas vou fazer, e somente depois farei algumas ponderações”, declarou.

Histórico

O Nenezão, que possuía várias identidades falsas, foi apontado como o principal financiador da explosão do muro da PCE em 20 de agosto de 2012, que resultou na fuga de 35 detentos, entre eles, o perigoso ladrão de banco, Silvio Cesar de Araujo, conhecido por "Cabelo de Bruxa", que estava preso desde a operação na "Lacraia", deflagrada pelo GCCO em março de 2011. O plano teria custado pelo menos R$ 500 mil.