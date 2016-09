Juiz decreta prisão preventiva de pai e madrasta suspeitos de matarem menina de 2 anos

Assessoria Lenilson Barbosa e Katia Cristina de Almeida Lopes, são suspeitos de assassinar a criança de 2 anos

O juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste ( a 239 km de Cuiabá), Alexandre Delicato Pampado, decretou hoje (19), prisão preventiva do pai e da madrasta da menina de dois anos, encontrada morta em um terreno baldio dentro de uma caixa de papelão.

A criança foi assassinada em 7 de setembro, mas o corpo só foi encontrado no domingo (18). O Lenilson Barbosa de Souza, de 25 anos, e Katia Cristina de Almeida Lopes, de 27, são suspeitos de assassinar a criança.

A prisão preventiva dos suspeitos foi solicitada pelo delegado Raphael Diniz Garcia. Na decisão, o magistrado afirmou que são fortes os indícios de autoria do homicídio e da ocultação do cadáver pelo casal.

Segundo a Polícia Civil, a madrasta contou às autoridades que o pai se irritou depois que a menina fez cocô nas roupas e na cama e agrediu a filha.

Na decisão, o magistrado destaca que o pai informou à polícia o local exato onde o corpo da vítima podia ser encontrado e a madrasta declarou como ocorreram os fatos que culminaram na morte da enteada, inclusive como decidiram embalar o corpo da criança em roupas de cama, sacos plásticos e caixas de papelão. Depois, decidiram abandonar o corpo em área verde, fugindo para Goiânia.

Conforme a madrasta, o plano do casal era dizer que perderam a vítima durante um assalto naquela cidade. Para o juiz, a prisão do casal visa garantir a ordem pública e a credibilidade da Justiça, bem como evitar que o casal fuja novamente, como fizeram anteriormente, após supostamente terem cometido o crime.

“Não se pode olvidar que a liberdade dos representados certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região", diz trecho.

O casal foi preso em Água Boa (670 Km de Cuiabá) pelo desaparecimento da criança. O pedido de prisão foi embasado na garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade possam fugir. Eles responderão pelos crimes de assassinato e ocutação de cadáver.

O corpo de uma menina de dois anos foi encontrado pela Polícia Civil de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá), no domingo (18), no Bairro São Cristóvão, dentro de uma caixa de papelão. Conforme as informações iniciais, o pai da vítima seria o principal suspeito de ter matado a criança.

O cadáver já estava em estado de decomposição. O crime teria acontecido no início de setembro. As investigações apontam que após o assassinato, o pai da criança e a madrasta foram para a Água Boa, com a intenção de fugir para Goiânia.