Juíza de Rondonópolis decreta sigilo no processo sobre morte de padre

A juíza Maria das Graças Gomes da Costa, da 6º Vara da Infância e Juventude de Rondonópolis, decretou sigilo no processo acerca das investigações sobre o assassinato do padre João Paulo Nolli, morto por asfixia mediante estrangulamento, na madrugada de domingo (9).

A decisão ocorre devido ao impacto que o crime causou no município, além do fato de terem sido três menores autores do homicídio. Ontem (10) o delegado titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), de Rondonópolis, Gustavo Belão, responsável pelas investigações, juntamente com o delegado da Regional Claudinei Lopes, o coordenador da Politec de Rondonópolis Geraldo Rambo, o coronel Moretti e autoridades envolvidas na elucidação do caso, deram entrevista coletiva acerca do assunto.

Na ocasião Belão afirmou que o padre não conhecia os três adolescentes acusados pelo crime. Segundo o delegado, o padre visualizou os menores, sendo dois de 17 anos e um de 16, na avenida Presidente Médice e resolveu, gentilmente, dar carona aos adolescentes até o local de suas residência, no bairro Parque Universitário.

João Paulo estava desaparecido desde sábado (8) e teve o corpo encontrado em um terreno no bairro residencial Rosa Bororo. O carro dele, um HB20, foi encontrado abandonado na noite de domingo, no bairro Jardim Europa. O veículo estava intacto. A carteira e o celular foram encontrados por uma testemunha ainda no domingo.

Delegado diz que padre não conhecia menores e aponta discussão no caso