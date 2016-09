Ladrões explodem caixas eletrônicos

PM Agência do Banco do Brasil de Poconé fica parcialmente destruída após assalto na madrugada de hoje

Criminosos explodiram caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil e trocaram tiros com policiais militares durante a fuga em Poconé (a 100 km de Cuiabá), na madrugada de hoje (6). A explosão deixou parte da agência destruída. Cédulas de dinheiro ficaram espalhadas pelo local.

De acordo com informações preliminares, os criminosos entraram no banco onde ficam os caixas eletrônicos e instalaram explosivos em dois deles. O barulho acabou acordando e assustando moradores vizinhos à agência, que logo acionaram a Polícia Militar.

Equipes foram até a agência e trocaram tiros com os bandidos, que conseguiram fugir. Até o momento, não se sabe a quantia de dinheiro levada pela quadrilha. Policiais civis e militares fazem rondas nos arredores da cidade para encontrar os ladrões.