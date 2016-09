Lances de carros apreendidos no Detran devem ser ofertados até 4ª

Cleide Dantas Amanhã é último dia para lances de carros no leilão online realizado pelo Detran

O leilão online de veículos realizado pelo Detran-MT poderá receber lances até às 9h desta quarta (28). Estão sendo leiloados 118 carros apreendidos há mais de 60 dias no pátio da autarquia, em Cuiabá. Pessoas físicas e jurídicas estão autorizadas a participarem.

O valor mínimo inicial varia entre R$ 300 a R$ 12 mil, de acordo com o porte e o ano do carro. Para visitação dos veículos é necessário agendamento pelo e-mail: cuiabá.nucleo@sbjud.com.br. Já no dia do encerramento do leilão online, não é permitida a visitação dos veículos. No site da leiloeira encontram-se imagens dos devidos veículos leiloados. Veja aqui.

Antes de ofertar o lance, os interessados devem se cadastrar pelo site e em seguida enviar cópias dos documentos digitalizados para o e-mail: cuiabá.nucleo@sbjud.com.br. As cópias dos documentos serão aceitas até 24h antes do encerramento do leilão.

Para arrematar o veículo, o interessado deverá pagar a comissão de 5% do valor do bem arrematado para a leiloeira e, em até três dias úteis pagar o valor total do veículo através do Documento de Arrecadação (DAR). O Edital do Leilão 001/2016 foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 12. (Com Assessoria)