Lei ainda tem muito para melhorar, avalia vítima de agressão domiciliar

Uma mulher que apanha do marido só vai à delegacia quando está no seu limite, depois de sofrer muito. Denunciar uma agressão nem sempre é fácil para o sexo feminino, medo e coragem movem as mulheres agredidas dentro de casa. No ano em que se comemoram 10 anos de criação da Lei Maria da Penha, várias mulheres ainda se sentem pouco assistidas por ela. “Ele já me pegou por trás, me jogou no sofá, espancou, me jogou no chão. Depois me segurou pelo pescoço para que eu ficasse sem reação. E como eu estava com o nosso filho no colo ele me deu a cabeçada”, conta Luana (nome fictício).

Luana foi vítima de agressões do marido por cerca de 10 anos, que só pioraram

Para essa mulher e para tantas outras, o primeiro passo para sair desse ciclo de violência é buscar ajuda, o que não é uma decisão muito fácil. As que conseguem chegar até lá já superaram muita coisa. A reportagem do entrou conversou com uma vítima desse crime. Ela, mãe de dois filhos, uma menina e um menino, relatou o drama vivido por dez anos com o agora ex-marido.

“Meu depoimento é um de tantos outros que existem a cada dia. Fui casada durante 10 anos e nos últimos dois anos apanhei mais do que nos outros. Eram murros, chutes, pontapés, beliscões, até socos no rosto já levei. Fui estuprada por meu esposo diversas vezes, era horrível! Então decidi abandoná-lo quando descobri que, além de toda a violência que eu vivia, ele abusava da minha filha desde os 09 anos. Foi muito difícil”, relata.

Ela conta que conheceu seu ex- marido no trabalho e em seis meses já estava praticamente morando juntos. “No início ele era carinhoso, tinha ciúmes, mas sempre pensei que era cuidado e que tudo iria passar. Mas não foi o que aconteceu, foi ficando cada vez pior”, diz.

Ela conta que o agressor começou a se mostrar mais agressivo e qualquer coisa gritava muito. “Tratava-me muito mal, eu emagreci muito, passo mal, tenho problemas nervosos, preciso tomar remédios controlados por causa disso. Ele começou a me ameaçar, eu não podia sair de casa, não podia ter amigos, não podia fazer nada. O ruim é que eu não tinha coragem de contar a ninguém o que acontecia comigo, sempre fingia estar feliz, o que foi um grande erro porque na verdade eu sofria muito”, afirma.

A vítima frisa o quanto foi difícil sair da relação, principalmente quando não se consegue ver uma luz no fim do túnel. “Eu não conseguia me desfazer dele, mas fui criando coragem aos poucos, ignorando ele, me desprendendo, e consegui finalmente ficar livre. Hoje ainda tenho algumas complicações, mas estou me recuperando muito bem. Não aconselho ninguém a perdoar a violência na primeira vez, porque depois fica muito mais difícil conseguir sair”.

A minha família dela não sabe do que realmente aconteceu. “Não fui corajosa o suficiente para denunciá-lo, mas se voltar a acontecer comigo, eu não pensarei duas vezes. Não quero ter o mesmo sofrimento que eu já tive e nem que meus filhos passem por isso novamente”, pondera.

Luana lamentar que o ex-marida continua solto por ser advogado de renome

Algo que ela cobra do poder publico mais aparo e segurança para as vítimas de agressões. “Nós ainda temos um caminho muito longo para percorrer quando nós ouvimos relatos de vítimas. Quem muito perde, em termos de exposição, de revelar intimidade, de passar por todo esse trauma e esse ônus, esse peso da investigação e do próprio processo é a própria vítima. Eu tenho uma ordem restritiva que na prática não funciona. Ele continua rondando a minha casa, passa na minha rua direto. Já chegou inclusive de ir atrás da minha filha. E continua solto, porque tem sobrenome, é advogado e trabalha em uma secretaria estadual. Mas o que eu posso fazer? Nada! Só tentar seguir minha vida”, destaca.

Mesmo no ano em que se comemora 10 anos da Lei da Maria da Penha, para a Luana um dos desafios desta nova fase seria garantia adequada da rede de serviços que ampare as mulheres em situação de violência, como delegacias e juizados especializados, núcleos de gênero no Ministério Público e nas Defensorias Públicas, centros de referência e casas-abrigo. Maria da Penha enfatizou a necessidade de investimentos em educação, desde a educação básica, para desconstruir a cultura de violência contra a mulher.

“É a cultura que faz com que o homem aprenda na sua casa que agredir é normal, porque viu seu pai agredindo sua mãe, seu avô agredindo sua avó e isso ser justificado como uma conduta natural. Por isso, temos agressões em todos os níveis, juízes agressores, deputados agressores, médicos agressores. Enfim, todo e qualquer homem pode ter se tornado um agressor pela educação que recebeu. Eu fui vítima disso”, finaliza.