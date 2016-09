Leonid vira réu em ação da Hashtag e mandado evita soltura de Valdir

Reprodução Leonid El Kadre de Melo e Valdir Pereira da Rocha. Ambos tiveram o nome envolvido no caso

A Justiça Federal aceitou denuncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus os oito investigados na Operação Hashtag, entre eles o mato-grossense Leonid El Kadre de Melo.

A partir de agora, ele vai responder pelos crimes de promoção de organização terrorista, associação criminosa, corrupção de menores e recrutamento para organização terrorista.

Esta é a primeira ação penal por terrorismo no Brasil. Todos estão presos na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).

Em trecho do documento, o juiz federal Marcos Josegrei da Silva diz por onde eram determinadas as ordens. A promoção se daria por intermédio de publicações em perfis das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram; de diálogos em grupos fechados do Facebook acompanhados de compartilhamento de material extremista; diálogos em conversas privadas via Facebook, trocas de e-mails; e conversas por meio do aplicativo Telegram", diz um trecho.

O procurador do MPF Rafael Brum Maron, em seu pedido, lembra que o ato de recrutar para uma organização terrorista é um delito grave, com pena prevista de 12 a 30 anos de prisão. Já pena para o crime de promoção de organização terrorista é de cinco a oito anos de prisão e multa.

"O conteúdo obtido a partir do afastamento judicial dos sigilos de dados, telemáticos e telefônicos se situa entre a exaltação e celebração de atos terroristas já realizados em todo mundo, passando pela postagem de vídeos e fotos de execuções públicas de pessoas pelo Estado Islâmico, chegando a orientações de como realizar o juramento ao líder do grupo (‘bayat’), e atingindo a discussão sobre possíveis alvos de ataques que eles poderiam realizar no Brasil (estrangeiros durante os Jogos Olímpicos, homossexuais, muçulmanos xiitas e judeus), com a orientação sobre a fabricação de bombas caseiras, a utilização de armas brancas e aquisição de armas de fogo para conseguir esse objetivo", diz outro o juiz federal.

Soltura

O mato-grossense Valdir Pereira da Rocha teve a sua prisão revogada, mas não foi liberado da penitenciária porque consta outra ordem de prisão contra ele,, expedida pela Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 562 km de Cuiabá), para onde ele deve ser transferido.

Valdir e Leonid El Kadre se conheceram em passagens por presídios em Palmas, Cariri do Tocantins e Araguaína. Os dois suspeitos cumpriram pena no Tocantins pelos crimes de furtos, roubos, associação criminosa e suspeitam que eles se conheceram nas unidades prisionais do Estado. El Kadre foi condenado pela Justiça do Tocantins a 13 anos de prisão e Rocha pegou 14 anos em regime fechado. No entanto, somente Leonid foi denunciado na Hashtag.

Operação

A primeira fase da Operação Hashtag foi realizada em julho, às vésperas da olimpíada. Quinze pessoas foram presas em nove Estados, todos levados para a penitenciária de Campo Grande. O grupo é suspeito de envolvimento com o terrorismo e teria trocado mensagens de texto com apologia ao Estado Islâmico.

As mensagens indicavam um possível atentado terrorista no Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos. A pedido do Ministério Publico Federal do Paraná, oito investigados vão continuar presos, preventivamente, na penitenciária federal de Campo Grande.