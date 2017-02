Ligação de fixo para móvel sofrerá queda no preço, diz Procon estadual

A partir do próximo sábado (25), as tarifas de ligações de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas. A medida é anunciada pelo Procon estadual e é válida para chamadas locais e interurbanas, atende cronograma de redução aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2014.

Conforme a agência reguladora, os valores das chamadas locais terão redução entre 16,49% e 19,25% e as chamadas interurbanas diminuirão entre 7,05% a 12,01%. O índice varia de uma operadora para outra. O motivo da queda é a redução da tarifa de interconexão, ou seja, valor que uma empresa cobra da outra pelo uso da rede.

De acordo com a superintendente do Procon-MT, Gisela Simona Viana, desde 2016 a tarifa de interconexão passou a ser calculada pelo "!modelo de custo", que permite à agência reguladora verificar com mais precisão os valores gastos na prestação do serviço ao consumidor (equipamentos/estrutura administrativa).

“O consumidor deve acompanhar atentamente a conta para verificar se houve a redução. As empresas de telecomunicações também deverão investir na ampliação de redes de dados, qualidade de serviços e atendimento aos consumidores”, reforça Gisela. O cronograma de redução da tarifa de interconexão aprovado pela agência reguladora se estenderá até 2019.

