Linhas do VLT serão integradas com ônibus em Cuiabá e VG, diz Wilson

O retorno dos trabalhos para implantação do VLT ainda não tem data definida. Um dos principais impasses para a conclusão da obra é a questão financeira. Em documento oficial encaminhado ao Estado, o Consórcio VLT Cuiabá/Várzea Grande pediu R$ 1,2 bilhão para terminar o projeto.

Mayke Toscano/Gcom Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro e titular da Secid Wilson Santos discutem retomada do VLT

Conforme o secretário-adjunto do VLT, José Picolli Neto, a operação do modal em Cuiabá será semelhante ao do Rio de Janeiro. As 32 estações do projeto original serão mantidas e a integração do trem com o modelo atual de transporte será garantida.

“O VLT é um sistema de transporte que deve ser trabalhado em conjunto com outros modais. Aqui em Cuiabá será integrado com os ônibus, para isso vamos inserir nessa operacionalização os empresários do transporte coletivo e a Associação Mato-Grossense dos Transportes Urbanos (MTU), de Cuiabá”, explica.

Picolii destaca ainda que os trabalhos sejam retomados por diversas frentes, para que os serviços sejam concluídos com êxodo. “O nosso objetivo é começar por todos os lados, tanto do aeroporto, como do Coxipó e avenida do CPA. Ele não será feito por etapas”, esclarece.

O secretário estadual de Cidades, Wilson Santos (PSDB), frisa que serão necessárias a exclusão de algumas linhas de ônibus, assim como a construção do terminal de ônibus na avenida Fernando Correia. “O local para o terminal já havia sido definido, só não foi executado na época por conta das desapropriações, mas este problema foi solucionado. Quanto à diminuição da frota de ônibus diminuir ainda não sabemos quanto, mas será necessário assim como foi no Rio de Janeiro”, conta.

Até o momento, o governo estadual já repassou R$ 1,066 bilhão ao Consórcio VLT Cuiabá. O valor contratado para a conclusão da obra pelo Regime Diferenciado de Contratação (RDC) foi de R$ 1,477 bilhão.

Conforme o tucano, para que isso ocorra é fundamental que haja uma decisão judicial que dê respaldo à retomada das obras, visto que o VLT foi judicializado em quatro oportunidades. “Estamos aguardando a ratificação da Justiça para retomarmos a construção, o que deve ocorrer ainda nesse semestre”, afirma.

Conselho

Wilson convidou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), para compor o Conselho Executivo de acompanhamento das obras do VLT, que contará também com uma equipe técnica.

O Conselho do VLT será presidido pelo governador Pedro Taques (PSDB) e conduzido por Wilson. Também será composto por uma equipe técnica da Secid, formada pelo adjunto José Piccolli Neto, que foi diretor de implantação do VLT no Rio de Janeiro. Integraram ainda o quadro, o ex-secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá Thiago França e o arquiteto e especialista em mobilidade, Rafael Detoni. Os profissionais das prefeituras serão indicados nos próximos dias.

Questionado a respeito do financiamento da obra que já está orçada em R$ 1,477 bilhão com o pagamento de R$ 1 bilhão registrado pelo Estado, Wilson revelou que o governo avalia a possibilidade de buscar um empréstimo junto ao governo federal para aplicar mais dinheiro nas obras do VLT.

“Nós só vamos retomar a obra quando for homologado o acordo na Justiça Federal. Na quinta (12) teremos uma reunião na Justiça para discutir isto. Esse contrato ainda será submetido ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual. O acompanhamento dos órgãos de fiscalização é essencial para que a obra seja concluída com rigor”, conclui.