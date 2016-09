Madrasta acusa pai de ter matado filha; corpo estava escondido

Assessoria A madrasta da criança relatou à Polícia que Lenilson teria assassinado a própria filha de 2 anos

O corpo de uma menina de dois anos foi encontrado pela polícia Civil de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá), no domingo (18), no Bairro São Cristóvão, dentro de uma caixa de papelão. Conforme as informações iniciais, o pai da vítima seria o principal suspeito de ter matado a criança.

O cadáver já estava em estado de decomposição. O crime teria acontecido no início do mês de setembro em Primavera do Leste.As investigações apontam que após o assassinato, o pai da criança e a madrasta foram para a cidade de Água Boa, com a intenção de fugir para Goiânia (GO). Policiais militares da cidade a denúncia e prenderam o casal no domingo. Em depoimento, a mulher teria confessado aos policiais, que ela e o marido estavam fugindo.

A madrasta da criança relatou à Polícia que Lenilson teria assassinado a filha. A acusada confessou que Lenilson teria agredido a menina brutalmente e depois teria dado um remédio para a criança dormir. A menina teria morrido por não resistir às agressões. Foi a madrasta quem disse aos policiais onde estava o corpo da menina.

De acordo com os policiais de Primavera do Leste, vizinhos da casa onde a vítima morava, também relataram que viram algumas cenas de violência da madrasta contra a menina.

Os acusados foram detidos em Água Boa e devem responder pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver.

O caso começou a ser investigado no sábado, quando a mãe da menina procurou a Polícia denunciando que teve dificuldade para conseguir falar com a menina e com o ex-marido, que tempo depois disse a ela que a menina havia sumido após um assalto que ele tinha sofrido em Goiânia.

No entanto a Polícia Civil entrou em contato com a polícia de Goiânia e constatou que não houve nenhuma ocorrência sobre o ocorrido.

Em seu depoimento o pai continuou dizendo que a criança havia desaparecido durante um assalto em Goiânia, mas depois disse que na verdade a criança havia caído do caminhão de mudança quando eles estariam se deslocando de Paranatinga a Primavera do Leste. Por conta da queda, ele havia dado por conta própria um remédio à criança e que talvez por conta disso ela tivesse morrido.

Já no depoimento, a madrasta Kátia Cristina de 27 anos, relatou que no dia 07 de setembro ao chegar em casa, o pai contou que havia dado um tapa na cabeça da criança por ter feito coco na roupa e sujado a cama. Depois disso, eles deram medicamento para a criança e deixou-a dormindo. Por voltas das 23 horas eles notaram que a menina havia morrido

Como eles haviam acabado de mudar para Primavera, eles desocuparam uma caixa que estavam pertences da mudança, colocaram a garota em um saco plástico, enrolaram em um lençol e colocaram dentro da caixa de papelão. Depois deixaram a caixa dentro de um quarto, trancaram a casa e retornaram a Paranatinga para buscar o carro que estaria estragado. Após dois dias, retornaram a Primavera. Percebendo o forte cheiro dentro da casa, o casal enrolou a caixa em uma coberta e escondeu em um matagal no final do loteamento onde eles moravam. De acordo com a delegada Luciana Canaverde, os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e serão indiciados por homicídio.